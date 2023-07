Atoll z albumem "Human Extract". Kiedy premiera?

Czwarty longplay brutalnych deathmetalowców z Phoenix w stanie Arizona wyda Unique Leader Records. "Human Extract" będzie pierwszym albumem Atoll w barwach wytworni z Kalifornii. Wcześniej grupa związana była z Gore House Productions z Los Angeles i japońską Ghastly Music.

"Zoopocalypse", poprzednia płyta Amerykanów, miała swą premierę pod koniec 2019 roku. Trzy lata później zespół wypuścił EP-kę "Prepuce", już z nalepką Unique Leader Records.



Nowy album Atoll trafi na rynek 25 sierpnia.



Do tytułowej kompozycji z płyty "Human Extract" Atoll nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Atoll - Human Extract (Official Video)

Na albumie "Human Extract" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:



1. "Human Extract"

2. "The Simmering"

3. "Stab Wounds Become Formless"

4. "Homicidal Repentance"

5. "Bikini Atoll Mutant Mayhem"

6. "Justice In The Flesh"

7. "The Final Conflict"

8. "Bone Twister"

9. "You And Your Friends Are Dead".