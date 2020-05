Astralborne przed premierą debiutu

Pod koniec maja światło dzienne ujrzy "Eternity's End", pierwsza płyta amerykańskiej formacji Astralborne.

Astralborne przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Trio z Ohio podpisało kontrakt z kalifornijską Prosthetic Records i to w barwach wytwórni z Los Angeles ukaże się debiut melodyjnych deathmetalowców z Astralborne, którego premierę zaplanowano na 29 maja w wersji CD.



Reklama

Wyjaśnijmy, że Astralborne tworzą - znani również z death / vikingmetalowego Hammer Horde - perkusista Jayson Cessna i gitarzysta Derik Smith, oraz grający na basie wokalista o swojsko brzmiącym nazwisku Paul Fuzinski.

Z kompozycją "Transcendence Of Flesh" Astralborne możecie się zapoznać poniżej:

Wideo ASTRALBORNE - TRANSCENDENCE OF FLESH (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

Oto lista utworów albumu "Eternity's End":

1. "Eulogy In Black"

2. "Attending The Funeral"

3. "Transcendence Of Flesh"

4. "Paragon Amiss"

5. "Centuries (In Agony)"

6. "Architect Of Suffering"

7. "Inglorious 20XX"

8. "The Obliterators"

9. "Eternity's End"

10. "Reflections"

11. "Hell Patrol".