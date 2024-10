Ashlee Simpson urodziła się 3 października 1984 roku w Dallas. Swoją aktorską karierę rozpoczęła w serialu " Siódme niebo ", a o zajmowaniu się muzyką zaczęła poważniej myśleć w 2004 roku. Właśnie w tym roku ukazała się jej debiutancka płyta "Autobiography" , która wylansowała wiele hitów. Single "Shadow" , "Pieces Of Me" ( sprawdź! ) i "La La" wydane nakładem "Geffen Records" sprawiły, że pierwszy krążek wokalistki zadebiutował w Stanach Zjednoczonych na pierwszym miejscu i sprzedał się w 398 000 egzemplarzy. W październiku 2004 roku debiut młodej gwiazdy uzyskał status platynowej płyty, a ona sama została nazywa następczynią Avril Lavigne .

Szczególną popularność przyniósł Ashlee program na antenie MTV "The Ashlee Simpson Show" . W programie fani mogli spojrzeć za kulisy jej życia, prześledzić proces pisania utworów, nagrywania piosenek, mogli również oglądać występy na żywo. Piosenkarka po sukcesie, który odniosło jej show, nie zdecydowała się jednak opuścić rynku muzycznego. Jej druga płyta, zatytułowana "I Am Me" , odniosła jeszcze większy sukces od poprzedniczki, podbijając tym samym listy przebojów 2005 roku.

Na swoim koncie Ashlee Simpson ma takie produkcje jak "Zwariowany świat Malcolma" i "Gorąca laska". Przełomem w jej karierze okazał się jednak utwór do soundtracku filmu "Freaky Friday", w którym obok Jamie Lee Curtis pojawiła się Lindsay Lohan. Choć Simpson spotkała niemała fala krytyki odnośnie występów na żywo, siły jej głosu i śpiewania z playbacku ("Saturday Night Live", 2004), drugi singiel z krążka "I Am Me", o pozornie tajemniczym tytule "L.O.V.E.", trafił do czterdziestki top hitów w Stanach Zjednoczonych, a czas spędzony na listach przebojów tylko mu sprzyjał.