Ta historia to dowód na to, że molestowanie spotyka nie tylko nieopierzone, nieznające realiów branży rozrywkowej debiutantki. Ashanti, która była osiem razy nominowana do Grammy a w 2003 roku ją zdobyła, w amerykańskim programie radiowym "The Breakfast Club" wyznała, że niewymieniony z nazwiska producent, z którym nagrała wcześniej dwie płyty, przy kolejnym zleceniu zażądał alternatywnej "zapłaty" za pracę przy jej dwóch utworach.

Chciał mianowicie, aby piosenkarka wzięła z nim prysznic. Według jej słów miał to być okup, bo oboje pracowali nad tymi piosenkami dwa tygodnie, a on zagroził, że nie wyda materiałów. O honorarium "w naturze" upomniał się zaś dopiero na sam koniec, gdy piosenki były już gotowe do umieszczenia na płycie.

Ashanti zdobyła się na szokujące wyznanie

"Musiałam wykonać kilka telefonów i udało się załatwić te sprawy" - powiedziała teraz piosenkarka, nie mówiąc zarazem, do kogo musiała dzwonić z prośbą o pomoc. "Ale to było szalone" - dodała jedynie.

Artystka jest bardzo wyczulona na tego typu wydarzenia. W zeszłym tygodniu pojawiła się w "Red Table Talk" ze swoją mamą i siostrą Kenashią, ofiarą przemocy domowej, opowiadając o "najciemniejszym czasie ich życia". "Niestety, nikt nie dostaje książki z poradami, jak sobie radzić w takich sytuacjach" - zauważyła wówczas.

"Red Table Talk" to cieszący się ogromną popularnością amerykański talk show z udziałem Jady Pinkett Smith, Willow Smith i matki Jady, Adrienne Banfield-Norris. Ideą programu jest zgromadzenie przy stole (zgodnie z tytułem, czerwonym) trzech pokoleń kobiet i analizowanie wspólnie wybranego zdarzenia. Premierowy odcinek miał miejsce w 2018 roku, w mediach społecznościowych.

