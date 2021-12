Artur Hałas był członkiem pierwszego składu grupy Gumowe Szekle, a po przerwie powrócił do niej w kwietniu 2021 r.

"Autor tekstów do takich piosenek jak 'Na nogach' czy 'Morska Ballada', a w ostatnim czasie tworzył nowe teksty, które nie doczekały się jeszcze realizacji. Ciepły, serdeczny, zawsze uśmiechnięty, dusza towarzystwa, z dystansem do siebie i świata. Dumny tata i po prostu wspaniały, rodzinny człowiek. Odszedł na wieczną wachtę, będzie nam Go po ludzku brakowało... Ale zostają wspomnienia i wierzymy, że jeszcze się kiedyś spotkamy..." - czytamy na facebookowym profilu zespołu ze Słupcy.

Pogrzeb muzyka odbył się 13 grudnia.