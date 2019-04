Ariana Grande mówi o zdrowiu psychicznym. "Nie zapomnijcie o siebie dbać"

Wokalistka Ariana Grande co jakiś czas publikuje w swoich mediach społecznościowych wspierające posty i wiadomości z przesłaniem. Młoda artystka w swoim życiu wiele przeszła, dlatego wie, jak trudno czasami przezwyciężyć przeciwności losu. Tym razem Ariana przypomniała swoim fanom o kilku ważnych w życiu rzeczach zachęcając, by o siebie dbali.

Ariana Grande zachęca fanów, by o siebie dbali /Jeff Kravitz/AMA2016/FilmMagic /Getty Images

"Zasłużyliście na wszystko, co najlepsze. Kocha was" - mówiła Ariana Grande na wrzuconym na Instagrama nagraniu.



Artystka postanowiła zamieścić wspierające wideo, w którym stwierdziła, że choć "życie może być naprawdę ciężkie", to jednak "jest piękne, jeśli tylko na to pozwolimy".



Popularna wokalistka skupiła się przede wszystkim na zdrowiu psychicznym: "Chrońcie swój spokój i swoją energię. Nie zapominajcie dbać o siebie i chronić swoją przestrzeń".



"Mamy dużo pracy, rodzinę, przyjaciół, miłość, wiele ważnych rzeczy, o które trzeba się troszczyć. Chcę się tylko upewnić, że nie wykańczacie się pracą i nie wyczerpujecie się. Pamiętajcie, by chronić sowią energię i robić rzeczy dla siebie dobre. Nie jesteście sami. (..) Zasłużyliście na wszystko, co najlepsze" - mówiła Grande.



Ariana zachęcała fanów do tego, aby nie dawali się złym chwilom i nie pozwolili, by wpłynęły one na ich zdrowie psychiczne.

W ostatnich latach Ariana Grande naprawdę wiele przeszła. Wstrząsnął nią zamach podczas jej koncertu w Manchesterze. Później opłakiwała śmierć swojego byłego chłopaka - rapera Maca Millera. Przeszła też duży zawód miłosny i rozstanie z Pete'em Davidsonem.



