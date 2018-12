Ariana Grande: Kto wystąpił w teledysku "Thank U, Next"?

Ariana Grande klipem "Thank U, Next" podbiła sieć. W ciągu niecałego tygodnia wideo zobaczono ponad 124 miliony razy. Fani zachwycali się m.in. tym, kto pojawił się w klipie wokalistki.

Ariana Grande w teledysku "Thank U, Next" /

W klipie "Thank U, Next" Ariany Grande, który pobił rekord najczęściej odtwarzanego klipu w pierwszym dniu od premiery, pojawiają się nawiązania do kultowych filmów takich jak: "Wredne dziewczyny", "Dziś 13, jutro 30", "Dziewczyny z drużyny" czy "Legalna blondynka". Jego reżyserką była Hanna Lux Davis.

Oprócz subtelnych szczegółów uwagę przyciągała obsada klipu. Oprócz Ariany Grande wystąpili w nim m.in.: Jennifer Coolidge (grała Paulettę w "Legalnej blondynce"), Kris Jenner (zagrała mamę Grande), Troye Sivan, Stefanie Drummond (Bethany z "Wrednych dziewczyn"), Colleen Ballinger, youtuberka Gabi DeMartino, Joanathan Bennett (również znany z roli we "Wrednych dziewczynach") oraz Liz Gillies (w klipie wcieliła się w Lindsay Lohan).

Pośrednio w teledysku zagrał też brat Ariany Grande, Frankie, którego można zobaczyć na plakacie w pokoju wokalistki.

"Thank You, Next" to pierwszy singel gwiazdy po wydaniu płyty "Sweetener". Prawdopodobnie zwiastuje on nowy, piąty album Grande, który ukaże się w 2019 roku.



