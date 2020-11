Archaic Thorn przed premierą debiutu

Deathmetalowe trio Archaic Thorn z Niemiec przygotowało pierwszy album.

Archaic Thorn przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Płytę "Eradication" nagrano w studiu Time And Dust, gdzie za konsoletą zasiedli J. Weidauer i J. Lava, który odpowiadał również za miks w Lava Vault. Okładkę debiutanckiego albumu Archaic Thorn zaprojektowało studio Misanthropic Art.



Pierwszy longplay Niemców wypuszczą na rynek rodzime Into Endless Chaos Records (winyl, cyfrowo), co stanie się 14 grudnia, oraz Darkness Shall Rise Productions (kaseta), która wyznaczyła datę premiery "Eradication" na 30 listopada.



Z kompozycją "Extraterrestrial Blood" Archaic Thorn możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Archaic Thorn - Extraterrestrial Blood (Eradication Full Length)

Oto program albumu "Eradication":



1. "Into Endless Black Sky"

2. "Thoughtless Eradication"

3. "Cleansing Fire"

4. "Regression"

5. "Deathmarch"

6. "Extraterrestrial Blood"

7. "Impure Desolation".