Apokalipsa według Aposento. Nowa płyta "Conjuring The New Apocalypse"

Weterani hiszpańskiej sceny deathmetalowej z formacji Aposento wydadzą na początku maja trzeci album.

Aposento szykuje nową płytę /materiał zewnętrzny

"Conjuring The New Apocalypse", pierwszą od trzech lat płytę Hiszpanów, zarejestrowano w studiu Track Stereo pod okiem Dana Dieza.

Mastering wykonał szwedzki fachowiec Dan Swanö w swoim (przeniesionym do Niemiec) studiu Unisound.

Okładkę zaprojektowała hiszpańska artystka Naroa Etxebarria.

Trzeci longplay Aposento będzie mieć swą premierę 5 maja nakładem rodzimej Xtreem Music (CD, na winylu, cyfrowo).

Na albumie “Conjuring The New Apocalypse" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:



1. "Liber Al Vel Legis"

2. "Heretics By The Grace Of God"

3. "Kadosh - Spitting On The Trisag"

4. "Samhain - The Night Of Ignis Fatuus"

5. "Akerbeltz"

6. "Noli Me Tangere"

7. "Vamachara - The Left Hand Path"

8. 'Revelation777"

9. "The Dweller On The Threshold"

10. "Doomsday - The Metanoia Of Redemption Process"

Tymczasem już teraz możecie się zapoznać z singlem "Liber Al Vel Legis":