Anthares z nową płytą "After The War". Kiedy premiera?

Trzecią płytę Anthares nagrano pod okiem Gwena Kerjeana, francuskiego producenta, który odpowiadał również za miks i mastering. Wszystko odbyło się w Slab Sound Studio.

Następca albumu "Addicted To Chaos" (2019 r.) ujrzy światło dzienne 1 marca. Jego wydaniem zajmie się francuska M & O Music.



Teledysk do premierowego utworu "Arise The War Cry" Anthares możecie zobaczyć poniżej:

Clip Anthares Arise the war cry

Anthares i szczegóły nowej płyty "After The War" (tracklista):

1. "Invaders From The Outer Space"

2. "Lost"

3. "The Day After"

4. "Burning Light"

5. "Arise The War Cry"

6. "After The War"

7. "Pain"

8. "Sinister Syrus"

9. "Trance Thrash".



Reklama