Nowa piosenka Anny Malek ( sprawdź! ) opowiada o szaleńczym uczuciu, pełnym pasji i namiętności, uczuciu bardzo silnym, które łapie za serce szybko i potem bardzo mocno trzyma. Można je porównać do pierwszej, młodzieńczej miłości, czy zauroczenia. Przeradza się ono jednak w miłość, w związek pełen uwagi względem drugiej osoby i niekończącej się wobec niej ciekawości.

"Poprzez 'zwariowałam' chcę powiedzieć, że mocno wierzę, iż znalezienie takiej miłości jest możliwe. Z drugiej zaś strony można to zinterpretować też tak, że myślę, iż można, a nawet należy znaleźć sobie w życiu zajawki, które nas uszczęśliwiają na maksa, dzięki którym się rozwijamy i czujemy, że żyjemy" - tłumaczy wokalistka.

Anna Malek (muzyka, tekst) jest współautorką piosenki "Zwariowałam" z Łukaszem OZD Drozdem (muzyka, produkcja), który pracował z m.in. Kasią Popowską, Marią Niklińską, Marcinem Kindlą czy grupami Feel, Tulia i Formacja Nieżywych Schabuff.

Sprawdź tekst piosenki "Zwariowałam" w serwisie Tekściory.pl!

"Zwariowałam" to pierwszy singel z nadchodzącej EP-ki Anny Malek, która pojawi się w 2023 r. Na płycie znajdzie się pięć autorskich piosenek, przy których pomagali jej wspomniany Łukasz Drozd i Pola Chobot.

Kim jest Anna Malek? Znacie ją z "The Voice of Poland"

Anna Malek poza byciem wokalistką, z wykształcenia jest również dziennikarką i aktorką. Od pewnego czasu spełnia się jako trener wokalny, co zawdzięcza ukończonym kursom trenerskim i logopedycznym. W ten sam sposób udziela się w Voice Progress i Akademii Młodych Talentów w Warszawie.‌

Szersza publiczność miała okazję poznać ją w programie "X Factor", gdzie jako członkini wokalnej grupy Soul City dotarła do półfinału.



Z kolei w 11. edycji "The Voice of Poland" podczas przesłuchań w ciemno odwróciła trzy fotele: Michała Szpaka, Edyty Górniak i Urszulę Dudziak (ta ostatnia trenerka została zablokowania).

"Masz taką stylówkę, że chętnie bym ją z ciebie zdarł" - krzyknął do wokalistki Michał Szpak, który ostatecznie wziął Annę Malek pod swoje skrzydła. Z programem TVP pożegnała się w ćwierćfinale.



Wideo