Autorką "Trigger" jest sama Ania Byrcyn (muzyka, tekst). Za produkcję odpowiada Bartłomiej Marszałek.



Singel powstał jeszcze w 2020 roku, a jego polską wersję ("Nocą") wokalistka zaprezentowała w 11. edycji programu "The Voice Of Poland".



"'Trigger' jest pierwszą piosenką w języku angielskim, którą decyduję się pokazać. Utwór opowiada o sile, determinacji i wytrwałości. Poprzez tę piosenkę chciałam podkreślić, żeby mimo przeszkód i problemów, które pojawiają się na naszej drodze, walczyć o wyznaczone sobie cele i marzenia" - podkreśla Ania Byrcyn.



Utwór jeszcze przed oficjalną publikacją został doceniony za granicą. Wygrał głosami jury oraz zajął 3. miejsce według publiczności w hiszpańskim BravoFestival - międzynarodowym festiwalu dla wokalistów-uczestników Eurowizji i Eurowizja Kids oraz europejskich i światowych talent show, takich jak "The Voice of...", "Mam Talent" czy "X-Factor".

Kim jest Ania Byrcyn?

Urodzona w Kanadzie, ale mieszkająca w Zakopanem Ania Gąsienica-Byrcyn pochodzi z jednego z najstarszych podhalańskich rodów. Jej pradziadek Stanisław Gąsienica-Byrcyn był pionierem narciarstwa tatrzańskiego i jednym z najbardziej znanych i bohaterskich ratowników TOPR-u od 1909 roku.

Ania muzyką i śpiewaniem zajmuje się od 5. roku życia. Od 2018 r. występowała w zespole ludowym 9 Syił, z którym koncertowała od Kościeliska, aż po Pekin czy Delhi. Studiowała też w Katowicach na wydziale jazzu w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Ania Byrcyn w "The Voice of Poland"

Szersza publika poznała wokalistkę dzięki występom w TVP. Ania Byrcyn w "The Voice of Poland" pojawiła się w 11. edycji programu. Podczas przesłuchań w ciemno wykonała utwór "Jesteś lekiem na całe zło" Krystyny Prońko i odwróciła dwa fotele, w tym Edyty Górniak. Trenerka, aby pozyskać sympatię uczestniczki, ujawniła, że przeprowadziła się do Zakopanego.

"Normalnie bym jej nie zdradziła, ale tak bardzo mi zależało, że postanowiłam powiedzieć to na głos mając nadzieję, że może to przekona Anię" - wytłumaczyła Górniak. "Będziesz śpiewała jak nic na świecie" - zachęcała Urszula Dudziak, jednak ostatecznie Byrcyn trafiła do Górniak.

Podczas bitew trenerka zestawiła Byrcyn z Magdaleną Ćwiertnią. Obie musiały wykonać utwór Arethy Franklin "(You Make Me Feel) Like Natural Woman".

"Fenomenalnie. Jestem pokryta dreszczami" - krzyczała rozemocjonowana Dudziak. "Trudno ocenić wasz występ. Nie dałyście nam żadnego argumentu, aby się czegoś doczepić. Nie zasługujecie, aby opuścić program" - powiedział Michał Szpak. Edyta Górniak zdecydowała się postawić na Byrcyn. W nokaucie wokalistka zaśpiewała utwór Varius Manx "Pocałuj noc" i bez problemów awansowała do odcinków finałowych.

Tam również robiła ogromne wrażenie na trenerach. "Aniu, ty jesteś mistrzynią świata. Masz piękny głos i tak pięknie nim operujesz" - stwierdziła Dudziak. "Poruszasz się po muzyce tak, jakbyś robiła to zanim się urodziłaś" - dodał Szpak.

Byrcyn dotarła do finału, gdzie ostatecznie zajęła trzecie miejsce. W programie uczestniczka przedstawiła też swój pierwszy singel - "Nocą".

Sukces Ani Byrcyn na Festiwalu w Opolu

Już po wybuchu pandemii Byrcyn zaprezentowała nowy singel pt. "Chowam się". Muzykę do niego stworzył Marcin Nierubiec, a tekst sama wokalistka wraz z Janem Karpielem. "Okres pandemii uświadomił mi, jak bardzo nasz świat jest kruchy, jednak ja wierzę w to, że to tylko etap przejściowy i że mimo wszystko czeka nas dobra i jasna przyszłość. I o tym właśnie jest piosenka 'Chowam się'" - dodaje tłumaczyła.

To właśnie z tym utworem Byrcyn wystartowała w koncercie Debiutów na Festiwalu w Opolu i zdobyła nagrodę główną im. Anny Jantar. Na jej ręce trafił czek na 30 tys. złotych.

Z drugim singlem "Dokąd?" znalazła się w gronie 10 finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2022. Ostatecznie zajęła szóste miejsce; w Turynie reprezentować nas będzie Krystian Ochman, który wcześniej pokonał Anię Byrcyn w ścisłym finale 11. edycji "The Voice of Poland".



