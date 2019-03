Angelika Zaworka "Żelka" z "Idola": Zobacz teledysk "Kamień"

Po sukcesie pierwszego singla "Za swoje" (ponad 500 tysięcy odsłon), nowy teledysk prezentuje nazywana "Żelką" Angelika Zaworka, którą możecie pamiętać z reaktywowanego "Idola".

W "Idolu" Żelka odpadła przed ścisłym finałem. Jako jedyna w programie otrzymała nagrodę specjalną - Kryształowe Serce za miłość do muzyki.

Show Polsatu powrócił po 12 latach przerwy wiosną 2017 r. Uczestników oceniało jury w składzie: Elżbieta Zapendowska, Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video).

"Jest trochę rąbnięta i to jest na plus" - oceniał Żelkę na castingu Wojtek Łuszczykiewicz.

23-letnia obecnie wokalistka z Prószkowa koło Opola była jednym z bardziej charakterystycznych uczestników programu, który jednak spadł z anteny raptem po jednej serii po reaktywacji.

Teraz Żelka prezentuje teledysk do nowej piosenki "Kamień". Autorami nagrania są Juliusz Kamil (obecnie juror "Śpiewajmy razem. All Together Now") i współpracujący z Tede Sir Mich.



"Podróż między żalem, smutkiem, złością i niestałością uczuć. Emocjonalne, rytmiczne brzmienie lat 80." - czytamy w opisie utworu.

Za teledysk odpowiada Pascal Pawliszewski, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Feel i Lanberry, Cugowscy, Lady Pank, Blue Cafe, Ania Wyszkoni, Marta Gałuszewska, Pączki w Tłuszczu, Michał Bajor, Mateusz Grędziński, Patryk Kumór, Adam Stachowiak, Alicja Janosz, Paulina Lenda i Ania Kłys.

W klipie obok Żelki wystąpili także uczestnik "Top Model" Szymon Chrobok i Jakub Sypuła.