Andrzej Piaseczny pokazał swój dom w programie "Uwaga! TVN"

W programie "Uwaga! TVN" Andrzej Piaseczny pokazał posiadłość we wsi Oblęgór w pobliżu Gór Świętokrzyskich. To właśnie tam mieszka na co dzień i odpoczywa w przerwach między koncertami.

Andrzej Piaseczny mieszka ze swoją mamą Alicją /Tomasz Urbanek/DDTVN / East News

Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju. Na swoim koncie ma 12 albumów, z czego ostatni z nich - koncertowy krążek "25+" - ukazał się pod koniec 2018 roku.

Wokalista karierę zaczął w zespole Mafia na początku lat 90. oraz od współpracy z Robertem Chojnackim. Ich przeboje - "Prawie do nieba", "Niecierpliwi", czy "Budzikom śmierć" - podbijały listy przebojów oraz przyniosły mu ogromną popularność.

Równie wielkie zainteresowanie wzbudzała i wzbudza działalność solowa Piasecznego. To on wylansował takie utwory jak "Mocniej?", "Jeszcze bliżej", "Z głębi duszy", "Chodź, przytul, przebacz" oraz "Śniadanie do łóżka".

6 stycznia Piaseczny skończył 49 lat. Na świat przyszedł w mieście Pionki, następnie przez wiele lat żył w Kielcach, a obecnie mieszka we wsi Oblęgór. Kilka lat temu zamieszkała tam z nim jego mama, Alicja Piaseczna, z którą wystąpił w programie "Starsza pani musi fiknąć".

Tata wokalisty zmarł na raka, kiedy Piaseczny był prawie dorosłym człowiekiem.

"Rodzice od zawsze poświęcali nam dużo czasu, uwagi i troski, więc jesteśmy zobowiązani do tego, by to ciepło i troskę oddawać, gdy następuje zamiana ról" - przyznał.

W programie "Uwaga! TVN" Andrzej Piaseczny pokazał swój dom.

"To miejsce wcale samotnią i pustelnią nie jest" - opowiada popularny Piasek.

"Kilka kilometrów stąd jest muzeum Henryka Sienkiewicza. Okazało się, że jeden z przewodników proponował podjechanie do miejsca, gdzie mieszka Piasek. To było jedyne miejsce przed domem, kiedy można było zejść te parę stopni, położyć się na trawie i być zupełnie niewidocznym. Mogliśmy się z rodziną opalać całymi dniami, piknikować i nikogo z nas nie było widać" - tak Piaseczny tłumaczy pewne rozwiązania przed swoim domem.

Po zakończeniu programu "The Voice Senior" wokalista w lutym powróci na trasę koncertową "Andrzej Piaseczny. The Best".

