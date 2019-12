Andrew "Greedy" Smith nie żyje. Wokalista miał 63 lata

Wokalista i założyciel zespołu Mental As Anything, Andrew "Greedy" Smith, zmarł w wyniku zawału serca w swoim samochodzie wieku 63 lat.

Andrew "Greedy" Smith (z prawej) miał 63 lata /Patrick Riviere /Getty Images

Śmierć muzyka potwierdził jego zespół na Facebooku:

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci jednego z założycieli Mental As Anything. Andrew 'Greedy' Smith zmarł zeszłej nocy na zawał serca" - czytamy.

"Greedy, ostatni członek oryginalnego składu, był w trakcie trasy koncertowej po kraju. Nasz smutek i niedowierzanie są niewielkie w porównaniu do tego, co musi czuć jego rodzina" - napisano w oświadczeniu.



Mental As Anything, nazywana przez fanów również The Mentals, była jedną z najpopularniejszych grup w Australii w latach 80. Tamtejsze listy przebojów podbijały piosenki - "Too Many Times", "If You Leave Me, Can I Come Too?" oraz "The Nips Are Getting Bigger".

Największym międzynarodowym hitem składu był numer "Live It Up", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Krokodyl Dundee".

Grupa trafiła do australijskiej galerii sław w 2009 roku.