​Andrea Bocelli i Ed Sheeran znowu razem. Zobacz wzruszający teledysk "Amo Soltanto Te"

Ponad 860 tys. odsłon ma już teledysk do wspólnego singla włoskiego tenora Andrei Bocelliego i brytyjskiego wokalisty Eda Sheerana. "Amo Soltanto Te" to kolejny przebój z wydanej w październiku 2018 r. płyty "Si".

Andrea Bocelli z synem Matteo /Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio /Getty Images

Album "Si" w pierwszym tygodniu od premiery rozszedł się w nakładzie ponad 126 tysięcy egzemplarzy w USA. Andrea Bocelli po raz pierwszy w swojej karierze zdobył 1. miejsce na listach bestsellerów w USA i Wielkiej Brytanii. Wcześniej w USA do 2. pozycji dotarł bożonarodzeniowy album "My Christmas" (2009) i "Passione" (2013).



Andrea Bocelli z nową płytą "Si"

"Życie nigdy nie przestaje zaskakiwać, zwłaszcza tych, którzy są w nim szaleńczo zakochani i kochają to, co robią. Nigdy bym nie przypuszczał, że osiągnę taki wynik w kraju, który pomimo wszystko ukochał mnie od samego początku. Jednakże o wiele bardziej niż liczby i listy przebojów liczy się oddanie i szacunek publiczności, uściski dłoni, uśmiechy, aplauz, a często, tak jak w tym szczęśliwym przypadku, przekłada się to na wyniki, które wykraczają poza najśmielsze oczekiwania" - mówi niewidomy tenor.

21-letni Matteo Bocelli jest owocem pierwszego małżeństwa Andrei Bocelliego z Enriką Cenzatti. Wokalista nagrał wraz z ojcem utwór "Fall On Me", który znalazł się na wydanym 26 października albumie Andrei Bocelliego "Si". Piosenka trafiła również na ścieżkę dźwiękową nowego filmowego przeboju Disneya "Dziadek do Orzechów i Cztery Królestwa".

"Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wynagrodzić moje wysiłki. Ogromne podziękowania składam również w imieniu mojego syna, Matteo, z którym dzielę teraz te doświadczenia kontaktu z naszą wspaniałą publicznością, i dzięki któremu spełniło się moje marzenie, które przerosło wszelkie oczekiwania" - dodaje Andrea Bocelli.

Wspomniany 21-letni Matteo Bocelli zaśpiewał z nim w przeboju "Fall On Me".

Andrea Bocelli Fall On Me - & Matteo Bocelli

Na płycie "Si" znalazły się też duety Andrei Bocelliego z wokalistką Duą Lipą ("If Only"), Joshem Grobanem ("We Will Meet Once Again"), Aidą Garifulliną ("Ave Maria pietas") i Edem Sheeranem ("Amo Soltanto Te").

Andrea Bocelli If Only - ft. Dua Lipa

W studiu pojawił się także starszy syn tenora - 23-letni Amos Bocelli, który nagrał partię fortepianu na akustyczną wersję utworu "Sono Qui (I Am Here)" oraz "Ali di Liberta".



Amos i Matteo są owocami pierwszego małżeństwa Andrei z Enricą Cenzatti. Po separacji z żoną, która nastąpiła w 2002 roku, Włoch zaczął spotykać się ze swoją menedżerką - Veronicą Berti, którą poślubił w marcu 2014 r. Z kolei w marcu 2012 r. para została rodzicami - na świat przyszła ich córka Virginia.

"Amo Soltanto Te" to kolejny efekt współpracy Bocelliego i Sheerana - ich poprzedni duet "Perfect Symphony" miał ponad 180 milionów wyświetleń.

Ed Sheeran Perfect Symphony (with Andrea Bocelli)

Autorami kolejnego singla z płyty "Si" są Ed Sheeran i jego brat Matthew (muzyka) oraz Tiziano Ferro (włoski tekst). Dostępna jest także oryginalna anglojęzyczna wersja "This Is The Only Time" ze słowami Eda Sheerana.



Andrea Bocelli Amo Soltanto Te - ft. Ed Sheeran

W teledysku dziecięcy aktorzy wcielają się w młodsze wersje artystów. Wideo zostało nakręcone w Weronie we Włoszech i prezentuje młodzieńcze wersje Andrei i Eda na ślubie ich bliskich przyjaciół.

Za reżyserię odpowiada Gaetano Morbioli, a w obsadzie znaleźli się m.in. Leonardo Sommacampagna (młody Andrea Bocelli), Stanley Hebblethwaite (młody Ed Sheeran) oraz Sofia Wallner, Anja Meyer, Mattia Schiavo i Marco Zanella.

Przypomnijmy, że 60-letni tenor 11 maja zaśpiewa na INEA Stadion w Poznaniu.