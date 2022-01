Analepsy: Album "Quiescence" gotowy. Kiedy premiera?

"Quiescence", nowy album Analepsy spod znaku brutalnego death metalu, nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Miguela Tereso w portugalskim Demigod Recordings. Okładkę drugiego longplaya deathmetalowców z Lizbony zaprojektował Pedro Sena alias Lordigan, ten sam portugalski artysta, którego prace zdobią "Dehumanization By Supremacy" (2015 r.) i "Atrocities From Beyond" (2017 r.), odpowiednio EP-kę i debiutancki album Analepsy.

W utworze "Elapsing Permanence" usłyszymy gościnnie wokal pochodzącego z Hong Kongu Wilsona Nga z m.in. Facelift Deformation i Vermicular Incubation; w kompozycji "Stretched And Devoured" amerykańskiego wokalistę Angela Ochoę, frontmana Cephalotripsy, Disgorge i Abominable Putridity; a w numerze "Spasmodic Dissonance" Ricky'ego Myersa, aktualnego wokalistę Suffocation i perkusistę Disgorge.

Świeży materiał Analepsy trafi na rynek w wersji 15 kwietnia nakładem portugalskich wytwórni Miasma (CD) i Vomit Your Shirt (na kasecie). Wersja winylowa będzie mieć swą premierę 27 maja z nalepką pilskiej Agonia Records. Nowy utwór Portugalczyków - wraz z towarzyszącym mu wideoklipem - mamy poznać w poniedziałek, 31 stycznia.

Dodajmy, że "Atrocities From Beyond", pierwszy album Analepsy, spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem, przekładając się m.in. na zwycięstwo grupy w ramach Wacken Open Air Metal Battle oraz występem zespołu na tym niemieckim festiwalu w roku 2017.

Debiutancki longplay Analepsy możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo ANALEPSY - ATROCITIES FROM BEYOND [OFFICIAL ALBUM STREAM] (2017) SW EXCLUSIVE

Oto lista utworów albumu "Quiescence":

1. "Locus Of Dawning"

2. "Impending Subversion"

3. "Elapsing Permanence"

4. "Accretion Collision"

5. "Stretched And Devoured"

6. "Converse Condition"

7. "Fractured Continuum"

8. "Spasmodic Dissonance"

9. "Edge Of Chaos"

10. "Quiescence".