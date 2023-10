Album zespołu DAGADANA na wyjątkowym winylu! Co przygotowali na 15-lecie?

Fani, którzy są biegli w nowych technologiach, będą mogli stać się posiadaczami fizycznej lub cyfrowej wersji albumu z cyfrowym certyfikatem autentyczności - co umożliwi im korzystanie z wszystkich dobrodziejstw, które niesie obrót sztuką w sieci Web 3.0.

"W kontekście obchodzonych przez Dagadanę 15. urodzin cieszę się, że jako pierwszy i w dodatku audiofilski winyl ujrzy światło dzienne. To zdecydowanie esencja naszego zespołu" - mówi Dagmara "Daga" Gregorowicz. "Kiedy przypomnę sobie liczne podróże do Chin po to, by ten album w tym składzie mógł powstać, to patrząc z boku widzę ogrom energii. Gdyby ktoś przed wyruszeniem tą drogą powiedział mi, jak będzie wyboista, pewnie bym się przestraszyła. Z perspektywy czasu widzę, że jest to taka Dagadana w pigułce. Nie kalkulująca, a idąca za marzeniami i swoją prawdą. Cierpliwie realizująca artystyczną wizję poznawania siebie przez wędrującą sztukę" - dodaje.

"'Meredian 68" to ważna, głęboka opowieść o spotkaniu szóstki ludzi z różnych zakątków świata, dla których jedynym językiem porozumienia była muzyka. Jest to zarazem odzwierciedlenie chwili na poziomie osobistym, ludzkim, przyjacielskim, a także ogólnym. Powracam do tej płyty z dużym sentymentem - pokazuje mi, jak zarówno my, jak i świat, zmienialiśmy się w ciągu tych lat, przez pandemię, która uniemożliwiła nam spotkanie się przez wiele lat, oraz w kontekście trwającej wojny i zmieniających się granic państw. Żyjemy w momencie wielkich przesunięć tektonicznych, ale również z wiarą, jak ta pikardyjska tercja na zakończenie Requiem - 'Pływe kacza po Tysyni'" - wspomina natomiast Dana Vynnytska.

Wideo DAGADANA - MERIDIAN 68 - Making Off. #1 China

Dagadana i "Meridian 68"

Zespół Dagadana już od piętnastu lat znakomicie łączy elementy kultury ukraińskiej i polskiej za pomocą jazzu, elektroniki czy world music. Na przypominanej z okazji 15-lecia istnienia zespołu płycie "Meridian 68", grupa zwróciła się w stronę dziś już nieco zapomnianej muzyki ludowej. Na płycie znalazły się tradycyjne piosenki z różnych regionów Polski (m.in. z Kurpiowszczyzny i Wielkopolski), ludowe pieśni ukraińskie i łemkowskie, usłyszeć tu można mongolską poezję a także jeden wyjątkowy utwór nagrany po chińsku wspólnie z poznanym w Pekinie mongolsko-chińskim zespołem North Lab.

"Meridian 68" był nominowany do nagrody Fryderyk w kategorii "Album roku - muzyka korzeni". Płyta została także najwyżej ocenionym (#48) polskim albumem w ramach rocznego podsumowania World Music Charts Europe 2016 - czyli selekcji najlepszych płyt world music typowanych przez dziennikarzy radiofonii publicznych w Europie.