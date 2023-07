Akon nie mówił prawdy na temat pochodzenia. "Co drugi miesiąc przyjeżdżałem do szkoły innym autem"

Akon urodził się w USA, ale sporą część dzieciństwa spędził w Senegalu, skąd pochodzą jego rodzice. Ostatnio wyjawił, że gdy jako nastolatek przeprowadził się do New Jersey, postanowił udawać afrykańskiego księcia. Zainspirował go do tego film "Książę w Nowym Jorku". Jego znajomi dali się nabrać na tę mistyfikację.

Akon /Prince Williams/Contributor /Getty Images