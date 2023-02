Agnieszka Chylińska po ponad czterech latach przypomniała się nową studyjną płytą "Never Ending Sorry".

"Kompozycyjnie i aranżacyjnie ten album jest właściwie doskonały. Gitarowo jest to prawdopodobnie najlepsze, co ostatnio w Polskiej muzyce rockowej powstało. Riffy rodem z lat siedemdziesiątych, solówki z przepięknie brzmiącymi przesterami, piano i trąbka. Czego chcieć więcej?" - pisał o płycie w swojej recenzji Andrzej Kozioł.

Agnieszka Chylińska z platynową płytą za "Never Ending Sorry". Co zrobi z nagrodą?

Wydawnictwo uzyskało już status platyny. Wokalistka napisała długi post, w którym podziękowała swoim fanom za to wyróżnienie. Wokalistka zdradziła przy okazji, co zrobiła z nagrodami, które zebrała w trakcie swojej wieloletniej kariery.

"Po prawie trzydziestu latach można odruchowo odkładać kolejny platynowy krążek w szykownej ramie na zblazowaną ścianę, z mnóstwem nagród... Nie mam takiego miejsca. Większość statuetek, Złotych Płyt oddałam na wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Przydają się wtedy bardziej, niż kurząc się w moim pokoju. Mają swoje drugie życie" - napisała Chylińska.

Tym razem będzie jednak inaczej. Co stanie się z platynową płytą za nowy album?

"Ale Platynowa Płyta za sprzedaż albumu 'Never Ending Sorry' pojedzie ze mną do Mojej Mamy. Pochwali się koleżankom, będzie dumna. To dla niej takie ważne" - wyznała.

W dalszej części wpisu jurorka "Mam Talent: opowiedziała także przykrą historię swojej przyjaciółki i agentki Joanny Ziędalskiej-Komosińskiej.

"Sukces NES to powrót po latach trudnych i znojnych. To owoc bezsennych lat i samotności w towarzyszeniu czujnym i nadziejnym moim Najbliższym. To próby podnoszenia się po kolejnej niekończącej się batalii z człowiekiem, który okradł mnie i moją ukochaną agentkę Joasię. To trud nieudolnego towarzyszenia Jej, gdy zostaje 2 lata temu nagle sama z dziećmi, po nagłej śmierci męża... a ja staram się nucić pod nosem w jakimś nerwowym letargu, bo nie wiem, czy Ona będzie przy mnie po tym, co się stało..." - pisze Chylińska, a później dziękuje swoim fanom.

"Ta platyna to ogromny sygnał od Was, od PUBLICZNOŚCI, że mnie w tym moim migocie i trudzie rozumiecie. Że wiecie już, że mój uśmiech to uśmiech pomimo, że moja radość i energia jest wbrew" - napisała.