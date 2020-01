Aerosmith: Perkusista Joey Kramer z nagrodą, ale bez występu

Joey Kramer pojawił się u boku (byłych?) kolegów z grupy Aerosmith, by razem z nimi odebrać nagrodę MusiCares Person of the Year, jednak nie pozwolono mu wystąpić na scenie.

Aerosmith razem z Joeyem Kramerem (w środku) na gali MusiCares Person of the Year /Kevin Mazur /Getty Images

Zamieszanie wokół Aerosmith wyszło na jaw na kilka dni przed występem grupy na galach MusiCares Person of the Year (24 stycznia) i Grammy (26 stycznia).

Wówczas perkusista Joey Kramer ujawnił, że po kontuzji ramienia nie może wrócić do zespołu, w którym występował od 1970 r. Muzyk zapowiedział też pozwanie do sądu swoich kolegów z grupy, którzy w głosowaniu mieli zdecydować, że nie ma już dla niego miejsca.

Sąd jednak uznał, że Kramer nie może zmusić zespołu, by został ponownie przyjęty do składu.



Po operacji podczas rezydentury w Las Vegas perkusistę zastępował jego techniczny - John Douglas.

Kramer musiał udowodnić na przesłuchaniach, że gra na "odpowiednim poziomie", choć jak sam zwraca uwagę, nigdy taka sytuacja nie miała miejsce w historii zespołu, kiedy inni muzycy przechodzili problemy zdrowotne.

Muzyk w styczniu ostatecznie zgodził się nagrać swoje partie z metronomem, a nie podczas tradycyjnego przesłuchania z całym zespołem w sali prób. Ponoć jego koledzy uznali, że brzmi "znakomicie", ale w połowie stycznia doszło do bezprecedensowej sytuacji - w głosowaniu muzycy Aerosmith zdecydowali, by nie przyjmować Kramera z powrotem.

Gdy Kramer pojawił się na próbie, nie został wpuszczony przez ochroniarzy Aerosmith.

"Fakt, że na scenie będzie grał z nimi inny perkusista jest dla mnie uwłaczający. Jestem profesjonalnym perkusistą, który chce odzyskać swoje miejsce w Aerosmith" - denerwował się 69-letni bębniarz.

Podczas gali MusiCares Aerosmith wykonał swoje przeboje "Big Ten Inch", "Dream On" i "Sweet Emotion".

Na scenie wystąpili także m.in. Alice Cooper i Johnny Depp (razem z gitarzystą Aerosmith Joe Perrym grają w supergrupie Hollywood Vampires), Foo Fighters, Jonas Brothers, Jessie J, Sammy Hagar (były wokalista Van Halen), Kesha, John Legend, Cheap Trick i Gavin DeGraw.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia grupa powróci do Las Vegas na kolejne koncerty w ramach występów pod szyldem "Deuces Are Wild". Z kolei w lecie planowana jest trasa związana z obchodami 50-lecia grupy - w jej ramach rockowa formacja 12 lipca ponownie wystąpi w Tauron Arenie Kraków. To właśnie w tym miejscu 2 czerwca 2017 r. grupa zagrała w ramach pożegnalnej trasy "Aero-Vederci Baby!".

Już wówczas w wywiadach muzycy dawali jednak do zrozumienia, że koniec ich kariery wcale jeszcze nie jest tak bliski.



"Jesteśmy braćmi od ponad 40 lat. Mamy swoje wzloty i upadki" - mówił wokalista Steven Tyler w rozmowie z AP, zdradzając, że inni członkowie byli zazdrośni o jego fotel jurorski w programie "Idol".

"Nie zostało już wiele zespołów, które miałyby tych samych pięciu członków" - dodawał gitarzysta Joe Perry.



Ostatnim albumem grupy jest "Music from Another Dimension!" z listopada 2012 r.

Płyta zanotowała jednak kiepskie wyniki sprzedaży (tylko złoto w Kanadzie) i bardzo przeciętne recenzje (2/5 od "The Guardian", 1/5 od serwisów Drowned in Soud i PopMatters).