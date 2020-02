Aerosmith: Perkusista Joey Kramer ponownie w składzie. Koniec konfliktu?

Perkusista Joey Kramer w poniedziałek (10 lutego) po siedmiomiesięcznej przerwie pojawił się na scenie w składzie grupy Aerosmith. Jeszcze niedawno wydawało się wręcz to niemożliwe, gdy muzyk zapowiedział sądowy pozew przeciwko kolegom z zespołu.

Zamieszanie wokół Aerosmith wyszło na jaw na kilka dni przed występem grupy na galach MusiCares Person of the Year (24 stycznia) i Grammy (26 stycznia).

Wówczas perkusista Joey Kramer ujawnił, że po kontuzji ramienia nie może wrócić do zespołu, w którym występował od 1970 r. Muzyk zapowiedział też pozwanie do sądu swoich kolegów z grupy, którzy w głosowaniu mieli zdecydować, że nie ma już dla niego miejsca.

Sąd jednak uznał, że Kramer nie może zmusić zespołu, by został ponownie przyjęty do składu.



Po operacji podczas rezydentury w Las Vegas perkusistę zastępował jego techniczny - John Douglas.

Co dalej z Aerosmith? (Associated Press/x-news)

Co dalej z Aerosmith? (Associated Press/x-news)

Kramer musiał udowodnić na przesłuchaniach, że gra na "odpowiednim poziomie", choć jak sam zwraca uwagę, nigdy taka sytuacja nie miała miejsce w historii zespołu, kiedy inni muzycy przechodzili problemy zdrowotne.

Muzyk w styczniu ostatecznie zgodził się nagrać swoje partie z metronomem, a nie podczas tradycyjnego przesłuchania z całym zespołem w sali prób. Ponoć jego koledzy uznali, że brzmi "znakomicie", ale w połowie stycznia doszło do bezprecedensowej sytuacji - w głosowaniu muzycy Aerosmith zdecydowali, by nie przyjmować Kramera z powrotem.

Gdy Kramer pojawił się na próbie, nie został wpuszczony przez ochroniarzy Aerosmith.

"Fakt, że na scenie będzie grał z nimi inny perkusista, jest dla mnie uwłaczający. Jestem profesjonalnym perkusistą, który chce odzyskać swoje miejsce w Aerosmith" - denerwował się wtedy 69-letni bębniarz.

Pod koniec stycznia grupa powróciła do Las Vegas na kolejne koncerty w ramach rezydentury pod szyldem "Deuces Are Wild". W poniedziałek (10 lutego) Kramer ponownie pojawił się na stanowisku perkusisty Aerosmith, budząc entuzjazm wśród fanów.

Przedstawiciele zespołu nie skomentowali w żaden sposób powrotu muzyka.



Wideo