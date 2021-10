Aephanemer przed premierą albumu "A Dream Of Wilderness"

Partie wokalne Marion Bascoul, grającej na gitarze wokalistki Aephanemer, zarejestrowano we francuskim studiu Waïti, nad czym czuwał Yannick Tournier. "A Dream Of Wilderness", trzeci longplay kwartetu z Tuluzy, zmiksował słynny Dan Swanö w szwedzkim Unisound AB, masteringiem zaś zajął się nie mniej rozpoznawalny Mika Jussila z fińskiego studia Finnvox.

Autorem okładki nowego albumu Francuzów jest szwedzki grafik Niklas Sundin, były gitarzysta Dark Tranquillity.

Płyta "A Dream Of Wilderness" będzie mieć swą premierę 19 listopada nakładem austriackiej Napalm Records (CD w digipacku, cyfrowo, jako specjalny boks, na winylu).

Grupa opublikowała właśnie teledysk do nowej kompozycji "Antigone". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Antigone

Sprawdźcie także wypuszczony w połowie września wideoklip "Panta Rhei" Aephanemer:

Clip Panta Rhei

Na płycie "A Dream Of Wilderness" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:

1. "Land Of Hope"

2. "Antigone"

3. "Of Volition"

4. "Le Radeau de La Méduse“

5. "Roots And Leaves"

6. "Vague à l’âme"

7. "Strider"

8. "Panta Rhei"

9. "A Dream Of Wilderness".