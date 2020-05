Above Aurora przed premierą płyty "The Shrine Of Deterioration"

Pochodzące z Poznania trio Above Aurora wypuści na początku czerwca drugi album.

Zespół Above Aurora już niedługo wyda nową płytę /materiały prasowe

Płytę "The Shrine Of Deterioration" zarejestrowano w Left Hand Sounds, zmiksowano zaś i poddano masteringowi w Satanic Audio pod okiem Haldora Grunberga.

Reklama

"Płyta 'The Shrine Of Deterioration' prezentuje obecne oblicze zespołu, podczas gdy ludzkość zawzięcie kroczy w stronę własnej klęski. Wydaje nam się, że jest to esencja Above Aurora - nasze rozczarowania, zrezygnowanie, niesmak, a także autorefleksje w najbardziej jak do tej pory złożonym materiale, który kontynuuje wcześniej obrany kierunek" - napisali muzycy blackmetalowej grupy, która rezyduje aktualnie w Reykjaviku.

Okładka i oprawa graficzna to dzieło autorstwa Kontamination Design.

Nowy materiał Above Aurora ujrzy światło dzienne 6 czerwca nakładem Pagan Records w wersji cyfrowej, w edycji CD oraz na winylu.

Z premierowym utworem "Barren Lore" Above Aurora możecie się zapoznać poniżej:

Wideo ABOVE AURORA - Barren Lore [TRACK PREMIERE]

Oto program albumu "The Shrine Of Deterioration":

1. "Blurred Luminosity"

2. "Virus"

3. "Barren Lore"

4. "Celestial Monarch"

5. "Precarious Foundations"

6. "Splinters".