Ablaze My Sorrow: Płyta "Among Ashes And Monoliths" gotowa

Melodyjni deathmetalowcy ze szwedzkiego Ablaze My Sorrow wypuszczą w 2021 roku piąty album.

Ablaze My Sorrow przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Among Ashes And Monoliths", pierwszą od pięciu lat płytę Szwedów, nagrano w studiach HoboRec / The End pod okiem Ulfa Blomberga (także miks i mastering) oraz Nacksving, gdzie za konsoletą zasiadł Kim Ruiz. W obu studiach zarejestrowano wyłącznie wokale. Partie basu i gitary zespół z Falkenbergu nagrał na własną rękę, w przeciwieństwie do perkusji, nad brzmieniem której czuwał Christian Svedin.

Piąty longplay Ablaze My Sorrow będzie zarazem pierwszym z udziałem nowego wokalisty Jonasa Udda, który dołączył do grupy w 2019 roku w miejsce borykającego się z problemami zdrowotnymi Kristiana Lönnsjö.

Okładka to dzieło Mustapha Design DZ.



W utworze "Frihet Framför Feghet" zaśpiewał gościnnie Ulf Blomberg, a w "Her Cold Embrace" Jonna Enckell (eks-The Project Hate MCMXCIX).



Nowy album podopiecznych szwedzkiej Black Lion Records trafi na rynek 12 lutego 2021 roku (CD, winyl, kaseta, cyfrowo).



Z premierowym utworem "My Sorrow" Ablaze My Sorrow możecie się zapoznać poniżej:



Clip Ablaze My Sorrow My Sorrow (Lyric Video)

Na albumie "Among Ashes And Monoliths" usłyszymy 12 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "My Sorrow"

2. "Among Ashes And Monoliths"

3. "Black Waters"

4. "Grit"

5. "Her Cold Embrace"

6. "At The Graves Of Giants"

7. "Dark Chasms"

8. "The Cavernous Deep"

9. "Nonexistence"

10. "March Of The Eldricht Spawn"

11. "The Day I Die"

12. "Frihet Framför Feghet".