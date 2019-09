Abigail Williams z nową płytą "Walk Beyond The Dark"

Blackmetalowa grupa Abigail Williams z USA wyda w połowie listopada piąty album.

Na czele grupy Abigail Williams stoi Ken Sorceron /Hannah Lund /

Nowy longplay zespołu pod wodzą Kena Sorcerona (wokal / gitara / bas / klawisze) zmiksował Lasse Lammert (Warrel Dane, Alestorm, Gloryhammer).

Na "Walk Beyond The Dark" zagrali sesyjnie basista Bryan O'Sullivan i perkusista Mike Heller, a także wiolonczelista Chris "Kakophonix" Brown oraz (w części utworów) gitarzyści Andrew Markuszewski i Justin McKinney.



Autorem okładki nowego albumu Abigail Williams jest polski artysta Mariusz Lewandowski.

Płyta "Walk Beyond The Dark" będzie mieć swą premierę 15 listopada w barwach fińskiej Blood Music.



Z kompozycją "I Will Depart" Abigail Williams z nowego longplaya możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Abigail Williams "I Will Depart" ["Walk Beyond the Dark" - 2019]

Oto lista utworów albumu "Walk Beyond The Dark":



1. "I Will Depart"

2. "Sun And Moon"

3. "Ever So Bold"

4. "Black Waves"

5. "Into The Sleep"

6. "Born Of Nothing"

7. "The Final Failure".