5th Ward Weebie nie żyje. Raper miał 42 lata

Pochodzący z Nowego Orleanu raper 5th Ward Weebie zmarł 9 stycznia w wieku 42 lat. Mężczyzna od kilku dni przebywał w szpitalu.

5th Ward Weebie miał 42 lata /Josh Brasted /Getty Images

Śmierć muzyka potwierdził jego menedżer. Weebie (a właściwie Jerome Cosey) trafił do szpitala na początku tygodnia po pęknięciu jednej z tętnic (raper nie mógł poruszać nogami).

Stan Coseya, mimo udanej operacji, uległ pogorszeniu. Ostatecznie problemy z nerkami oraz płucami, doprowadziły do śmierci muzyka.

Pochodzący z Nowego Orleanu 5th Ward Weebie był cenionym twórcą na lokalnej scenie, gdzie cieszył się sporą popularnością dzięki numerom "Let Me Find Out" i "F** Katrina".

Współpracował także z największymi gwiazdami hip hopu, aby promować gatunek bounce. Z Lil Waynem nagrał numer "Bend It Ova", a z Drake’iem współpracował przy numerze "Nice For That".