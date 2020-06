-(16)- przed premierą albumu "Dream Squasher"

Kalifornijczycy z grupy -(16)- odliczają już dni do premiery ósmej płyty.

-(16)- przed premierą /Chad Kelco /

Album "Dream Squasher" trafi do sprzedaży w piątek, 5 czerwca. Nowy longplay sludgemetalowców z Kalifornii wyda filadelfijska Relapse Records (winyl, CD, cyfrowo).

Co ciekawe, "Dream Squasher" będzie pierwszym w blisko 30-letniej karierze albumem -(16)-, na którym rolę wokalisty prowadzącego przejął gitarzysta Bobby Ferry.

Nową płytę Amerykanów promuje przejmujący wideoklip do utworu "Sadlands" w reżyserii Michaela Panduro (Devourment, Dead Cross, Job For A Cowboy). Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo -(16)- - Sadlands (Official Music Video)

Na albumie "Dream Squasher" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Candy In Spanish"

2. "Me & The Dog Die Together"

3. "Sadlands"

4. "Harvester Of Fabrication"

5. "Acid Tongue"

6. "Agora (Killed By A Mountain Lion)"

7. "Ride The Waves"

8. "Summer Of ’96"

9. "Screw Unto Others"

10. "Kissing The Choir Boy".