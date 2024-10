"Przyznam się bez bicia, ostatnio spałem słabo. Ostatni tydzień wykończył mnie do cna. Nasz pałker, Kuzyn [Rafał Piotrkowiak] , zaniemógł tak, że wylądował w szpitalu. Przedwczoraj miał operację. Nie wiadomo kiedy do nas wróci..." - zdradził wokalista.

"Nie chcieliśmy odwoływać kolejnych koncertów, zwróciliśmy się do akustyka Strachów, Sergiusza, by nas ratował. Zgodził się. Na naukę jesiennego programu miał 3 dni. Klasyczna mission imposible. Dziś każdy z nas był zestrachany po same kolana. Sergiusz to zupełnie inny pałker niż Rysiu. Musi upłynąć trochę wody w rzece zanim się dotrzemy. Najbardziej pomogliście nam Wy. Dziękujemy za wyrozumiałość i wspaniałą zabawę" - dodał Grabaż.