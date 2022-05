Informacja o zmianie w składzie jurorów pojawiła się na twitterowym profilu "The Voice".

"Przywitajcie ciepło trenerów 'Voice’'. 'The Voice' wróci tej jesieni z Blakiem Sheltonem, Johnem Legendem, Gwen Stefani i Camilą Cabello" - czytamy w poście. Wiadomości towarzyszy osobliwy filmik, na którym zestawiono cztery kadry z mówiącymi jednocześnie jurorami. To samo nagranie Cabello udostępniła na swoim TikToku.

W 22. edycji Camila Cabello przejęła obowiązki Kelly Clarkson, która na fotelu jurora zasiadała od 2014 r. Jako że twórcy "Voice’a" często rotują składem trenerów, a niektóre gwiazdy znikały i pojawiały się ponownie w tym show, jak chociażby Gwen Stefani. Być może Clarkson jeszcze kiedyś będzie miała zatem okazję zasiąść na charakterystycznym czerwonym fotelu.

Dla 25-letniej Cabello świat muzycznych talent shows to naturalne środowisko. Jej kariera rozpoczęła się w 2012 r. od udziału w "X Factor", gdzie występowała jako jedna z wokalistek girlsbandu Fifth Harmony. W finale zespół zajął trzecie miejsce. Natomiast w ubiegłym sezonie była mentorką drużyny Johna Legenda w jednym z odcinków "Voice’a".

Najbardziej z amerykańskim "Voice’em" kojarzy się Blake Shelton. Ikona muzyki country piastuje funkcję trenera od pierwszej edycji. Nie mniejsze znaczenie ma dla niego ten program w sensie prywatnym. To na planie tego show w 2014 r. Shelton poznał bowiem swoją obecną żonę, Gwen Stefani.

Kim jest Camila Cabello?

Urodzona na Kubie piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i aktywistka, nominowana do wielu nagród Grammy Camila Cabello, przekracza wszelkie granice muzyki i kultury popularnej. Jest pierwszą Latynoską, która osiągnęła diamentowy certyfikat dzięki przebojowi "Havana" z Young Thugiem, który jest najczęściej odtwarzaną piosenką wszech czasów wykonaną przez jakąkolwiek piosenkarkę.



Zdobyła dziesiątki nagród, w tym dwie Latin Grammy, pięć American Music Awards i Billboard Music Award. W 2018 roku jej pełnometrażowy debiutancki album "Camila" uplasował się na 1. miejscu listy Billboardu i pokrył się platyną. Otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album pop, a "Hawana (Live)" zdobyła nominację w kategorii najlepszy wykonanie pop.



Wraz z sukcesem potrójnie platynowego singla "Never Be The Same" ponownie przeszła do historii jako pierwsza artystka z dwoma singlami na 1. miejscu z debiutanckiego albumu.



W 2019 roku połączyła siły z Shawnem Mendesem w "Señorita". Multiplatynowy hymn zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepsze wykonanie pop duet/grupa. Jej drugi album "Romance" osiągnął platynę, w rezultacie czego stała się pierwszą artystką od czasu Adele, która znalazła się na szczytach zestawień Billboard 200, Hot 100 i Artist 100.