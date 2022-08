Tomson i Baron to prawdziwi weterani "The Voice of Poland", 13. edycja będzie dziesiątą, w której biorą udział. Na stołkach jurorskich mają zasiąść także Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk. Ostatnie miejsce, które w poprzedniej edycji zajmowała Sylwia Grzeszczak jest nieobsadzone, ale wygląda na to, że nie pozostanie takie długo.

Początkowo plotkowano, że zajmie je Edyta Górniak, która ostatni raz funkcję trenerki w "The Voice of Poland" pełniła w 11. sezonie programu. Jednak potem wokalistka zdecydowała się opuścić talent show.

"Przez ostatnich kilka tygodni spoczywało i ciążyło na moich ramionach kilka ważnych decyzji. Mimo wielu życzliwych rozmów i starań zarówno ze strony Produkcji Programu 'The Voice od Poland' jak i Telewizji Polskiej, niestety nie mogłam przyjąć zaproszenia do programu w tym sezonie. Przepraszam wszystkich Fanów tego formatu. To była dla mnie wewnętrzna batalia i ostatecznie bardzo trudna decyzja..." - tak argumentowała w tamtym czasie swoją decyzję.

13. sezon "The Voice of Poland". Lanberry trenerką?

Na długo przed startem nowej edycji show TVP wiadomo było, że trenerką nie zostanie ponownie Sylwia Grzeszczak. Wokalistka uznała, że skupi się na nagrywaniu nowej muzyki i koncertach, co jest na tyle czasochłonne, że nie może łączyć z tego z pracą w TVP. Choć plotkowano, że wakat może objąć Tatiana Okupnik lub Piotr Kupicha, to teraz pojawiają się plotki, że o krok od zajęcia jej miejsca jest wokalistka Lanberry.



Lanberry, a właściwie Małgorzata Uściłowska, to 35-letnia wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Ma na koncie utwory: "Plan awaryjny", "Ostatni most" i "Piątek", które zdobyły popularność w serwisie YouTube mają miliony odsłon na YouTubie. Niewielu wie, ale to ona jest współautorką m.in. "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel, czy "Superhero" Viki Gabor. Oznacza to, że aż dwie piosenki, które współtworzyła, zwyciężyły na Eurowizji Junior!

Uściłowska wie, jak wygląda program od kuchni, bo sama próbowała w nim swoich sił - było to w trzeciej edycji, ale nie zawojowała w nim długo i odpadła na etapie "Przesłuchań w ciemno".

"The Voice of Poland" po raz trzynasty wróci we wrześniu 2022 roku. Zdaje się, że jesteśmy już bardzo blisko chwili, w której oficjalnie poznamy pełny skład jurorski.