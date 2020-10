Z TikToka do "The Voice of Poland". Kim jest Ewa Zawada?

Voice Of Poland

Jest jedną z najpopularniejszych gwiazd TikToka w Polsce, a od trzech tygodni ma przyciągać najmłodszych widzów przed telewizory. O kim mowa? O Ewie Zawadzie.

Kinga Zawada trafiła do TVP /Artur Zawadzki / Reporter

11. edycja "The Voice of Poland" przyniosła sporo zmian w obsadzie trenerskiej oraz składzie prowadzących. Wśród oceniających znaleźli się: Edyta Górniak, Michał Szpak, Urszula Dudziak oraz Tomson i Baron.

Prowadzącymi programu są: Tomasz Kammel i Maciej Musiał. Wspierają ich Małgorzata Tomaszewska oraz Adam Zdrójkowski. Z "The Voice of Poland" pożegnały się Marcelina Zawadzka i Wiktora Gąsiewska.

Również za kulisami doszło do zmian. Żanetę Płudowską na funkcji wyprowadzania uczestników zmieniła Kinga Kujawska. Swoją szansę w telewizji otrzymała również Ewa Zawada, jedna z największych gwiazd TikToka w Polsce.



24-letnią Ewę Zawadę na robiącym w ostatnich miesiącach serwisie społecznościowym obserwują prawie cztery miliony obserwujących. Jej kanał nazywa się Dobrafaza.

Na TikToku Zawada oprócz choreografii publikuje również vlogi, przepisy kuchenne i DIY. Swoją popularność próbowała przekuć startując z kursami, jak odnieść sukces w internecie. Jednak ich cena (400 zł) okazała się mocno kontrowersyjna.



Również na Instagramie może pochwalić się niezłymi wynikami. Tam śledzi ją 312 tys. użytkowników.

Czym Zawada zajmuje się w "The Voice of Poland"? Jest przede wszystkim odpowiedzialna za strefę TikToka, która jest urywkowo pokazywana w trakcie programu. Napędza również w samym serwisie społecznościowym. Show TVP lansuje tam hasztag #PoczujTenFlow (wyświetlono go ponad 29 mln razy).



Strefa TikToka, mimo niezłych wyników, nie wszystkim przypadła do gustu, o czym świadczą komentarze młodszych widzów na Twitterze.

"Strefa TikToka? Chyba strefa cringe’u", "Nawet nie wiecie, jak śmieszy mnie ta strefa TikToka. Szczególnie przez jej wygląd", "Nie no sorry, ale ta strefa TikToka mi nie siada w ‘The Voice of Poland’".