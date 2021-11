"The Voice of Poland" w 12. sezonie wszedł w decydującą fazę. Podczas pierwszego odcinka na żywo wystąpiło 16 uczestników, a do dalszego etapu przeszło ich 12.



Z programem pożegnali się Karolina Piątek (drużyna Marka Piekarczyka), Elżbieta Łoboda (skład Tomsona i Barona), Daniel Jodłowski (drużyna Justyny Steczkowskiej) oraz Daniel Hawes (ekipa Sylwii Grzeszczak).

Wpadka w "The Voice of Poland". Co się stało?

Podczas pierwszego odcinka na żywo w "The Voice of Poland" doszło do nietypowej sytuacji. Stało się to krótko po występach w drużynie Tomsona i Barona. W pewnym momencie widzowie przenieśli się na backstage, gdzie mogli zobaczyć Olka Sikorę.

Prezenter opowiadał o najpopularniejszym poście na Instagramie dotyczącym "The Voice of Poland". W pewnym momencie za jego plecami pojawiła się osoba z obsługi technicznej, która gdy zorientowała się, że jest na wizji, szybko uciekła za kulisy.



Zdarzenie szybko dostrzegli widzowie: "Mistrz drugiego planu", "Jakiś typ wszedł w kadr z tyłu i się przestraszył".



Tomasz Kammel pomylił imię uczestniczki

To jednak nie jedyna pomyłka podczas tego odcinka w "The Voice of Poland". Przejęzyczył się też Tomasz Kammel, który w pewnym momencie zapowiedział występ sióstr Pauliny Owczarzyk (w rzeczywistości Adrianny) i Pauliny Szymlek.