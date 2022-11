Podczas finału "The Voice of Poland" zwycięzcę programu wybierali widzowie głosowaniem SMS. Ostatni odcinek show został podzielony na trzy części, pod koniec każdej z nich uczestnik z najmniejszą liczbą głosów, pożegna się z programem.

Finałowy odcinek rozpoczął występ Duncana Laurence'a, zwycięzcy Eurowizji z 2019 roku, z uczestnikami "The Voice of Poland" - Eweliną Gancewską, Łukaszem Drapałą, Dominikiem Dudkiem i Konradem Baumem.



Uczestnicy z duetach z trenerami "The Voice of Poland"

W pierwszej rundzie finału wokaliści wystąpili ze swoimi trenerami. Wykonali też jeden zagraniczny cover. Pierwszy na scenie Dominik Dudek razem z Tomsonem i Baronem zaprezentował numer "Master Blaster (Jammin')" Steviego Wondera. Chwilę później uczestnik zaśpiewał "Earned It" The Weeknd.

"Jesteś jakiś, to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Z początku nie miałam pewności, że udźwigniesz ten utwór, ale sobie poradziłeś" - stwierdziła Justyna Steczkowska. "Jesteś poważną osobowością i zawsze możesz na mnie liczyć, już nigdy nie będę mówił o tobie nic złego" - dodał Marek Piekarczyk. "Dominik obiecał, że zdejmie czapkę, jak wygra program" - zażartował natomiast Baron.

Jako druga na scenie zaprezentowała się Ewelina Gancewska. Z trenerką Justyną Steczkowską zaśpiewała "Do ciebie mamo" Violetty Villas. Następnie wykonała utwór Jamali "1944". "Cieszę się, że pokazałaś, że twój głos nie tylko potrafi usypiać, ale może też opowiadać o ludziach, którzy giną w swoim kraju" - komentował Marek Piekarczyk. "Wprowadziłaś nas w dwa różne światy, ale pokazałaś coś nowego" - dodała Lanberry. "Wybraliśmy tę piosenkę, aby powiedzieć, że wszyscy mają prawo do wolności" - komentowała Steczkowska.



Przed występem kolejnego uczestnika, na scenie zjawiła się Laura Bączkiewicz, która zaprezentowała utwór "To The Moon", z którym powalczy o wygraną na Eurowizji Junior w tym roku.

Zdjęcie Prowadzący "The Voice of Poland" / Adam Jankowski / Reporter

Kto jako pierwszy odpadł z finału "The Voice of Poland"?

Trzecim z uczestników, który rozpoczął walkę o wygraną w show był Łukasz Drapała. Z Lanberry zaśpiewał "Another Way To Die" Jacka White'a i Alicii Keys. Uczestnik zakończył występ na tym etapie hitem "House of The Rising Sun" The Animals. "Gratulacje za duet. A co do twojego występu, Marek Piekarczyk jest protoplastą rocka w tym kraju, ale patrząc na ciebie, jestem bezpieczny o ten gatunek" - komplementował uczestnika Baron. "To ty jesteś w centrum sceny, nie potrzebujesz dodatkowych fajerwerków" - przyznała Lanberry.

Ostatni w pierwszej rundzie finału zaprezentował się Konrad Baum. Z trenerem wykonał jego przebój "Gdzie jest nasza miłość?", a chwilę później przebój Rag'n'Bone Mana "Human". "Wiedziałem, że zajdziesz daleko. Czas w siebie uwierzyć" - stwierdził Tomson. "Jestem dumny z ciebie. Jesteś świetnym wokalistą, jesteś znakomity. Uwierz w siebie" - podsumował Piekarczyk



Przed ogłoszenie pierwszych wyników uczestnicy wykonali utwór "Our House" zespołu Madness. Następnie ogłoszono, że z programem w tym momencie pożegnała się Ewelina Gancewska.



Zdjęcie Trenerzy "The Voice of Poland" / Artur Zawadzki / Reporter

Kto wygrał finał "The Voice of Poland"?

Po przerwie na scenie pojawił się Piotr Cugowski, który zaśpiewał "Przez Sen". Uczestnicy wykonali natomiast polskie utwory. Konrad Baum zaśpiewał piosenkę "Boso" Zakopower". Dominik Dudek zinterpretował przebój Myslovitz "Długość dźwięku samotności". Ten fragment programu zakończył Łukasz Drapała z utworem "Nie proszę o więcej" Edyty Górniak.

Zanim poznaliśmy kolejne wyniki, na scenie wystąpiła zwyciężczyni "The Voice of Poland" z 12. sezonu - Marta Burdynowicz - i wykonała utwór "Dawno powinnam". Następnie Tomasz Kammel ogłosił, że trzecie miejsce w show zajął Konrad Baum.

Finałowa dwójka wykonała własne single. Drapała zaśpiewał utwór "Szalony bal", a Dudek przedstawił numer "Wydaje się". Po nich scenę przejął Duncan Laurence ze swoim przebojem "Electric Life".

Zwycięzcą 13. sezonu "The Voice of Poland" okazał się Dominik Dudek. Wokalista zdobył 50 tys. złotych, kontrakt płytowy z firmą Universal Music (podobną nagrodę otrzymał też Łukasz Drapała) i statuetkę najlepszego głosu Polski. Dodatkowo uczestnik otrzymał również zaproszenie na koncert Premier na Festiwalu w Opolu, co było dla niego nagrodą niespodzianką od Telewizji Polskiej.