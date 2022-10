Bitwy w "The Voice of Poland" to ulubiony etap wielu widzów programu. Dwóch uczestników walczy o względy trenera, ten musi podjąć kilkukrotnie wyjątkowo trudną decyzję. Nic więc dziwnego, że to ta faza muzycznego show TVP wzbudza zawsze mnóstwo emocji i wywołuje dyskusje wśród oglądających.

Widzowie liczyli, że i w tym roku - mimo nie do końca udanych według wielu komentarzy - przesłuchań w ciemno - będą mogli zobaczyć kilka emocjonujących pojedynków muzycznych. Na razie jednak, większość komentujących jest rozczarowana poziomem tego etapu show.

Reklama

Widzowie komentują poziom bitew w "The Voice of Poland"

1 października widzowie zobaczyli na antenie TVP osiem bitew. Nie każda z nich trzymała poziom, co komentowali nawet sami trenerzy. Widzowie wprost pisali, że coś niedobrego dzieje z się z obecną edycją ich ulubionego programu.



"Co się stało z tym programem", "Tracę wiarę w ten program", "Musiałam przełączyć, bo nie mogłam słuchać", "Mam wrażenie, że to najsłabsza edycja ze wszystkich" - czytamy.



Wideo Agata Górecka-Lipińska vs. Mateusz Kurdej | "Bam Bam" | Bitwy | The Voice of Poland 13

"Oglądam od pierwszej edycji, lecz ta jest wyjątkowo męcząca dla moich uszu", "Zapowiadali, że będzie najlepsza, a na razie jest najsłabsza od początku istnienia programu", "O co chodzi z tymi bitwami? Co występ to gorzej, a przecież ludzie z fajnymi głosami" - pisali w mediach społecznościowych rozczarowani widzowie.

Internauci w szczególności krytykowali duet Wiktor Andrysiak - Michał Bednarek oraz występ Mateusza Kurdeja z Agatą Górecką-Lipińską. O problemach podczas bitwy Klaudii Budner z Jadwigą Grzybek pisaliśmy natomiast TUTAJ .