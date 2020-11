Tomasz Kammel odpowiada Edycie Górniak. Będzie konflikt w "The Voice of Poland"?

Voice Of Poland

"Jak reagować na ludzi, którzy twierdzą, że szpitalne ofiary Covidu to statyści?" - napisał na swoich profilach w mediach społecznościowych Tomasz Kammel, współprowadzący "The Voice of Poland".

Edyta Górniak i Tomasz Kammel pracują razem w programie "The Voice of Poland" AKPA

To kolejny głos po "rewelacjach" Edyty Górniak na temat koronawirusa. Wokalista i trenerka "The Voice of Poland" w trzygodzinnej transmisji na Instagramie twierdziła m.in., że w szpitalach leżą statyści, a Bill Gates chce manipulować populacją świata poprzez szczepionki.

Jej słowa wywołały burzę i wiele komentarzy, również od osób, które chorują na COVID-19.

Tomasz Kammel w mediach społecznościowych dał jednoznacznie do zrozumienia, co sądzi na ten temat.

Wśród hasztagów dodał m.in. "#rozsądek", "#odpowiedzialność" i "#teoriespiskowe".

W jednym z komentarzy rozwinął swoją wypowiedź.

"Na takie niemądre rzeczy trzeba reagować. Niech jedna osoba uwierzy w te androny i zrezygnuje z rozsądnego podejścia do covidu czym doprowadzi do kłopotów np kogoś starszego ze swojego otoczenia. To jest dla mnie niedopuszczalne" - napisał dziennikarz TVP.

W programie "The Voice of Poland", gdzie Edyta Górniak jest trenerką, ogłoszono, że jeden z uczestników konkursu, Michał Matuszewski, nie wystąpi w finale, bo wykryto u niego koronawirusa. Zawodnik był w drużynie Urszuli Dudziak.