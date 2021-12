"The Voice of Poland" - zasady finału

Marta Burdynowicz, Wiktor Dyduła, Rafał Kozik i Bartosz Madej pokonali kilka tysięcy młodych wokalistów i zaśpiewają w finale "The Voice of Poland". Ale tylko jedno z nich otrzyma tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, 50 tysięcy złotych i możliwość podpisania kontraktu z wytwórnią płytową.

Finał tegorocznej edycji został podzielony na trzy etapy. W pierwszym z nich każdy finalista zaśpiewa zagraniczną piosenkę oraz wystąpi ze swoim trenerem. Po zakończeniu wszystkich występów, decyzją widzów, osoba z najmniejszą liczbą głosów, będzie się musiała pożegnać ze sceną "The Voice of Poland".



W drugim etapie troje finalistów zaśpiewa kultowe polskie przeboje. Uczestnik, który zgromadzi najmniejszą liczbę głosów widzów, opuści program.



W ostatecznej trzeciej rundzie na scenie zabrzmią dźwięki najnowszych singli finalistów, które widzowie po raz pierwszy usłyszeli w półfinale. Po zakończeniu głosowania SMS poznamy zwycięzcę 12. edycji muzycznego talent show.



"The Voice of Poland" - goście specjalni

Przypomnijmy, że przed finałem Telewizja Polska ujawniła, że w programie zobaczymy gości specjalny: reprezentantkę Polski na tegorocznej Eurowizji Junior - Sarę James, zwycięzce 11. "The Voice of Poland" - Krystiana Ochmana oraz gwiazdę wieczoru - syna Andrea Bocellego - wokalistę Mateo Bocellego.

