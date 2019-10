"The Voice of Poland": Tadeusz Seibert dostrzeżony za granicą! Wygra show TVP?

Tadeusz Seibert idzie jak burza w "The Voice of Poland". Jego występ z przesłuchań w ciemno został dostrzeżony również przez oficjalny kanał "The Voice Global".

Tadeusz Seibert został doceniony /Waldemar Kompała /TVP

Na oficjalnym kanale "The Voice Global" na Youtube, pojawiła się niedawno kompilacja najlepszych występów uczestników z różnych edycji muzycznego show. Wśród nich możemy obejrzeć występ Tadeusza Seiberta z "Przesłuchań w ciemno", w trakcie których zaśpiewał przebój Kamila Bednarka "Spragniony".



Przypomnijmy, że Seibert ostatecznie trafił do drużyny Margaret... która w przeszłości podkochiwała się w uczestniku. Trenerka nie mogła uwierzyć w to, że jej miłość z młodzieńczych lat zawitała do talent show TVP.

"Ja lat dziesięć, no... jedenaście. Tadzik też jedenaście. Tadzik wtedy był zainteresowany innymi dziewczynami a ja byłam Tadzikiem. Ja go chciałam on mnie nie chciał!" - opowiedziała z nostalgią Margaret.

To bez wątpienia ogromne wyróżnienie dla talentu Seiberta. Tym bardziej, że kanał The Voice Global ma ponad 5 milionów subskrybentów i ponad miliard dwieście milionów wyświetleń wszystkich filmów! Obok Polaka możemy obejrzeć występy uczestników z Grecji, Indonezji, Stanów Zjednoczonych, Tajlandii i Rumunii.

Uczestnik swój talent udowodnił podczas bitew w "The Voice of Poland", gdzie stworzył świetny duet z Martyną Kowalik podczas wykonania utworu "Never Tears Apart" INXS.

"Tadzik, Martyna, nie wiedziałem, że potrafiliście tak zaśpiewać. Czy zrobiliście na mnie wrażenie? No zrobiliście" - przyznał Baron.

Margaret natomiast bez żadnych wątpliwości postawiła po bitwie na Seiberta. Czy tak samo będzie podczas nokautów? Dowiemy się już w sobotę 2 listopada.