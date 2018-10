"The Voice of Poland": Michał Steciak i Maksymilian Kwapień w rockowej bitwie

Drugi odcinek bitew w "The Voice of Poland" zapowiada się jeszcze ciekawiej. W programie na scenie naprzeciw siebie staną m.in. Maksymilian Kwapień i Michał Steciak.

Maksymilian Kwapień i Michał Steciak w "The Voice of Poland" /TVP

Maksymilian Kwapień, wokalista zespołu KAC, w programie wykonał utwór "Respect" Arethy Franklin i odwrócił cztery fotele. "Jeśli to jest facet, to jest unikat" - krzyczał zachwycony Grzegorz Hyży, jeszcze za nim wcisnął swój przycisk.

Kwapień porwał do tańca Michała Szpaka i Patrycję Markowską, ale to Piotr Cugowski przekonał go do współpracy. "Maks musisz przyjść do mnie" - prosił uczestnika i tak też się stało.



Do drużyny Cugowskiego dołączył też Michał Steciak, który wykonał piosenkę Andrea Bocelliego "Time To Say Goodbye" i odwrócił dwa fotele.



Wideo Michał Steciak i Maks Kwapień - "Knockin’ On Heaven’s Door" - Bitwy - The Voice of Poland 9

Podczas bitew wokaliści wykonają utwór Guns N’ Roses "Knockin’ on Heaven’s Doors".

Co wydarzy się w drugim odcinku bitew?

W sieci pojawił się także zwiastun najbliższego odcinka, z którego możemy wywnioskować, kto ostatecznie pożegnał się z programem oraz jakie duet pojawią się w bitwach.

Wiadomo, że z drużyny Grzegorza Hyżego naprzeciw siebie staną Dominika Kuręda i Magdalena Putkowska. Z ekipy Michała Szpaka duet stworzą Izabela Szafrańska i Tobiasz Fejdasz. W zespole Markowskiej zobaczymy natomiast trio Marcin Sójka - Tomasz Jasiński - Tomasz Włodkowicz.



Z programem ostatecznie pożegna się natomiast Daria Adamczewska, która opuści gorące krzesło w drużynie Patrycji Markowskiej.