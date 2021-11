W ćwierćfinale "The Voice of Poland" zobaczyliśmy 12 uczestników. Ośmioro z nich awansowało do następnego etapu. Wśród nich znaleźli się reprezentanci drużyny Justyny Steczkowskiej - Marta Burdynowicz ( sprawdź! ) oraz Monika Wiśniowska-Basel ( zobacz! ). Z talent show pożegnały się siostry Paulina Szymlek i Adrianna Owczarzyk.

- Niektórzy wokaliści są gotowi, żeby wyruszyć w świat muzyki i naprawdę zachwycające są ich wykonania. Trzeba tylko pamiętać, że to nie jest ich muzyka. Teraz przed nimi najważniejsze chwile - tworzenie swojej muzyki albo znalezienie ludzi, którzy stworzą dla nich muzykę, która zachwyci publiczność. To jest ten najtrudniejszy moment - skomentowała Justyna Steczkowska w rozmowie z Interią.

"The Voice of Poland" - kiedy oglądać nowy odcinek?

W sobotnim półfinale uczestnicy zaśpiewają dwie piosenki: przygotowaną na potrzeby programu i cover. Do finału awansuje czterech najlepszych.



Marta Burdynowicz wykona m.in. utwór "Żaden wstyd". Współautorami nagrania są Monika Wydrzyńska (wokalistka duetu Linia Nocna), Małgorzata Uściłowska (znana jako Lanberry) oraz odpowiadający za muzykę Jakub Krupski (wokalista grupy Tune, uczestnik "Must Be The Music" i "The Four. Bitwa o sławę" w Polsacie) i producent Mavooi (pracował z m.in. Sonią Maselik, Agnieszką Wiechnik, Bryską, Alą i Olą Tracz).

