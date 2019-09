"The Voice of Poland": Kto wystąpi? Zobacz zwiastun kolejnych trzech odcinków

Voice Of Poland

Do sieci trafił zwiastun kolejnych przesłuchań w ciemno w "The Voice of Poland". Kogo zobaczymy tym razem?

Trenerzy "The Voice of Poland" /Waldemar Kompała /TVP

Przypomnijmy, ze w tej edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniają Margaret, Michał Szpak, Kamil Bednarek oraz duet Tomson - Baron.

14 września TVP wyemituje kolejne trzy odcinki programu. Zobaczymy w nich m.in. znaną z programu "Śpiewajmy razem. All Together Now" Ewę Urban, która okrzyknięto polską Pink, finalistkę siódmej edycji "Mam talent" Julie Olędzką oraz Sylwię Różycką z Feelhormones Band.

W trakcie programu z ust Margaret padną natomiast słowa: "Cześć, mam na imię Gosia, jestem głupia, że cię nie wybrałam".

W najbliższą sobotę dowiemy się, do kogo trenerka skierowała te słowa.

Zobacz zwiastun "The Voice of Poland" zapowiadający odcinki 14 września: