"The Voice of Poland": Klaudia Kowalik śpiewa hit Adele. Zobacz nagranie!

Już 9 listopada poznamy uczestników, którzy wystąpią w odcinkach na żywo "The Voice of Poland". O awans do kolejnego etapu zawalczy m.in. Klaudia Kulawik, która w nokaucie zaśpiewa utwór Adele "One And Only".

Klaudia Kowalik w "The Voice of Poland" /TVP

Klaudia Kowalik do dziesiątej edycji "The Voice of Poland" zgłosiła się z siostrą Martyną. Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę

"For You" Liama Payne'a i Rity Ory i odwróciła trzy fotele. "Czy ty się w ogóle stresujesz?" - pytała Margaret. Klaudia w ogóle się nie stresowała, a po chwili namysłu trafiła do ekipy Tomsona i Barona.

W bitwach członkowie Afromnetal zestawili ją z Magdaleną Panek. Uczestniczki wykonały piosenkę "What About Us" Pink.

"Byłyście równe jeśli chodzi o skupienie i wasz talent. Większe problemy z intonacją miała dzisiaj Madzia więc zabieramy Klaudię" - zadecydowali trenerzy.

Podczas nokautu Kowalik wykona utwór Adele "One And Only". Poniżej możecie zobaczyć, jak poradziła sobie z piosenką:

Wideo Klaudia Kowalik - "One and Only" - Nokaut - The Voice of Poland 10

Podczas etapu nazwanego nokautem przez scenę przewinie się każdy z 28 uczestników. Trenerzy będą musieli pożegnać 12 z nich. W finałowych odcinkach pojawi się jedynie 16-stka wokalistów (po czterech w jednej drużynie).