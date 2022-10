"The Voice of Poland": Justyna Steczkowska w mocno wyciętej kreacji odsłania coraz więcej

Voice Of Poland

Program "The Voice of Poland" doszedł do etapu nokautu, w którym odpadnie prawie połowa uczestników. Wiemy już, w jakim stroju w tym odcinku zaprezentuje się Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska w mocno wyciętej kreacji jest gotowa na nokaut w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP