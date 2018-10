"The Voice of Poland": Daria Adamczewska i Diana Ciecierska w rockowym pojedynku

Daria Adamczewska i Diana Ciecierska wystąpią w duecie podczas pierwszego odcinka bitew w "The Voice of Poland". Która wokalistka awansuje dalej?

Daria Adamczewska i Diana Ciecierska w "The Voice of Poland" /TVP

Daria Adamczewska podczas przesłuchań w ciemno wykonaniem "Here I Go Again" Whitesnake odwróciła trzy fotele - Patrycji Markowskiej, Grzegorza Hyżego i Piotra Cugowskiego. Uczestniczka, która jest wielką fanką wokalisty Braci, nie zastanawiała się długo nad wyborem swojego trenera.



Reklama

Również trzy fotele odwróciła Diana Ciecierska po tym, jak zaśpiewała utwór "All Right Now" Free. "Byłaś petardą i o to chodzi, bo na scenie trzeba rządzić" - komplementowała dziewczynę trenerka, jednak ostatnie słowo należało do Cugowskiego, który zaprosił uczestniczkę do duetu i tym samym przekonał Dianę do przyłączenia się do jego drużyny.

Piotr Cugowski dla obu uczestniczek wybrał piosenkę "Black Velvet" Alannah Myles. Która poradzi sobie lepiej i przejdzie dalej? Tego dowiemy się już w sobotę 13 października.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daria Adamczewska i Diana Ciecierska w "The Voice of Poland" TVP

Kto siedzi na gorących krzesłach?

O tym, że swoją bitwę z Natalią Capelik-Muianga przegra Wojciech Stefanowski pisaliśmy już wcześniej (LINK TUTAJ ). Za plecami Adamczewskiej i Ciecierskiej widać natomiast, że na drugim gorącym krześle usiadła Milena Mocek, która walczyła w swojej bitwie z Dawidem Dubajką. Wszystko wskazuje na to, że Markowska postawiła na uczestnika, a Milenę do swojej drużyny ukradł Grzegorz Hyży.