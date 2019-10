"The Voice of Poland": Czyżykowski i Michalczuk oczarowali trenerów. Kowolik za burtą!

W drugim odcinku bitew dziesiątej edycji "The Voice of Poland" nie zabrakło emocji i trudnych wyborów. Z programem pożegnali się Daria Kowolik, Natalia Kapturowska oraz Kuba Olszewski. Trenerów oczarowali natomiast: Filip Czyżykowski, Sonia Michalczuk (szczególnie Margaret, która aż przeklęła z zachwytu), Patryk Żywczyk oraz Julia Olędzka.

Kim tym razem zachwycili się trenerzy w "The Voice of Poland"? /Jan Bogacz /TVP

Bitwy to jeden z najciekawszych momentów "The Voice of Poland". Podczas niego trenerzy zestawiają swoich podopiecznych w duety i tria. Uczestnicy rywalizują o względy jurora, który do nokautu może zabrać tylko jednego śpiewającego. Inni trenerzy mogą zdecydować się na kradzieże, których mogą dokonywać w tej edycji bez limitu. Do następnej fazy show przejdzie jednak tylko jeden skradziony uczestnik.



Pierwszą bitwę w tym odcinku programu stworzyły Daria Marcinkowska i Sonia Honoratkiewicz z drużyn Margaret. Trenerka zleciła im do zaśpiewania utwór "Shackles" Mary Mary ( posłuchaj! ).

"Bardzo dobry, poprawny duet. To było przyjemne do posłuchania. Daria, mam wrażenie, że trochę przeszkadzał ci ruch. Sonia wydawała mi się bardziej w ten numer osadzona" - stwierdził Michał Szpak. "Bardzo wyrównany duet, ale zdecydowanie postawiłbym na Sonię" - podsumował Bednarek, a Tomson i Baron również stwierdzili, że Honoratkiewicz powinna przejść dalej.

"Te budowanie tej całej piosenki chyba się za szybko wydarzyło" - komentowała po występie Margaret, która zdecydowała się wziąć do nokautu Sonię Honoratkiewicz.

W drugiej bitwie zobaczyliśmy Weronikę Kozłowską i Adriana Burka z ekipy Tomsona i Barona. Trenerzy wybrali dla nich utwór "One" U2 ( sprawdź! ), a oceniającym ich wykonanie nie do końca przypadło do gustu. Bednarek wymienił ich sporo błędów uczestników, również Szpak zauważył potknięcia duetu podczas występu, ale był też bardzo zadowolony z tego, co usłyszał.

Panowie z Afromental postawili na Adriana Burka, a Kozłowska nie znalazła chętnego trenera na kradzież.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź drugich bitew w "The Voice of Poland 10" TVP

Kolejny duet stworzyły podopieczne z drużyny Szpaka - Violet Oliferuk i Oliwia Socha. Wokalista wybrał dla nich piosenkę "Valerie" Amy Winehouse (org. The Zutons) i nie był zbyt zadowolony z przygotowań do występu. "Bo cię stąd wykopię" - krzyczał na swoją koleżankę Szpak.

Trenerzy nie byli zdecydowani, kto powinien przejść dalej i nie postawili jednoznacznie na żadną uczestniczek. "Znakomity występ, gratuluje wam bardzo. Kocham was" - stwierdził Szpak. Następnie zdecydował się, że dalszą przygodę w programie kontynuował będzie z Oliferuk, Sochę skradł natomiast Kamil Bednarek, tym samym eliminując z programu Karolinę Wiśniewską.

W pierwszej bitwie w drużynie Bednarka, którą zobaczyli widzowie, trener sparował ze sobą Natalię Kapturowską i Julię Olędzką i wybrał dla nich piosenkę Adele "Set The Fire To The Rain" w wersji reggae.

"Julka, skradłaś moje serce głosem" - stwierdził Tomson. "Bardzo udany występ. Natalia jest troszkę bardziej zestresowana i poszłabym z Julią" - dodała Margaret. "Julia, zrobiłaś coś, co było bardzo przewrotne. Zachowałaś swoją ekspresję, ale w wersji reggae" - komplementował uczestniczkę Szpak, a do Natalii powiedział "to ma być walka, ty musisz zabić rywalkę". Kamil Bednarek poszedł za głosem innych trenerów i zaprosił do nokautu Julię Olędzką.



Wideo Natalia Kapturowska vs. Julia Olędzka - "Set Fire To The Rain" - Bitwy - The Voice of Poland 10

Sonia Michalczuk i Filip Czyżykowski otrzymali od Michała Szpaka zadanie zaśpiewania "Gimmie Shelter" The Rolling Stones. Duet zrobił piorunujące wrażenie na trenerach, zwłaszcza na Szpaku, który wyskoczył po występie i uściskał uczestników.

"To był najlepszy duet. Było tam wszystko - zdolności wokalne, osobowości. Jak wyszliście na scenę, to ja już się spociłam. To było świetne" - chwaliła Margaret. "To był jak wybuch dwóch wulkanów" - mówił Bednarek. "Pożerałem cię wzrokiem" - stwierdził natomiast Baron. "To było prawdziwe, to było rasowe" - komplementował Bednarek. "Jezu, jaką jesteś d...rą" - powiedziała na sam koniec do Sonii Margaret.

Szpak ostatecznie zdecydował, że do dalszego etapu idzie z nim Filip Czyżykowski. Michalczuk jednak nie pożegnała się z programem, bo trafiła na fotel Margaret kosztem Jerzego Gmurzyńskiego.



Wideo Filip Czyżykowski vs. Sonia Michalczuk - "Gimme Shelter" - Bitwy - The Voice of Poland 10

Margaret wybrała utwór zeszłorocznego Męskiego Grania "Początek" dla Karoliny Wójtowicz i Rafała Chmiela.

"W tej walce wygraliście oboje" - przyznał Baron, a Michał Szpak dodał, że brakowało mu jedynie interakcji między duetem. Z trenerką do etapu nokautu przeszła Karolina Wójtowicz, a Rafała uratowali Tomson i Baron, żegnając tym samym Jakuba Zajączkowskiego.



Wideo Karolina Wójtowicz vs. Rafał Chmiel - "Początek" - Bitwy - The Voice of Poland 10

Patryk Żywczyk i Karol Olszewski z drużyny muzyków Afromental otrzymali do wykonania przebój Aerosmith "Livin' On The Edge". Trenerzy byli zachwyceni energetycznym występem, wszyscy słuchali uczestników na stojąco.

"Bawiłem się, żeby nie przeklinać, zajefajnie" - komentował Szpak, a Tomson i Baron ostatecznie po długim namyśle zdecydowali, że idzie z nimi Patryk Żywczyk.

Ostatnią bitwą odcinka był pojedynek Darii Kowolik oraz Pauliny i Bartka Gurszeckich z drużyny Kamila Bednarka. Trener zdecydował, że uczestnicy zaśpiewają utwór Marvina Gaye’a i Tammi Terrell "Ain't No Mountain High Enough".

"Jesteś królem, to jest twoja królowa, już jesteście dla mnie wygrani" - mówił Baron, który postawił jednak na Darię Kowolik a nie na duet. Bednarek wybrał jednak Gruszeckich, czym zaskoczył wszystkich w studiu i przed telewizorami.