"The Voice of Poland": Bitwy za nami! Kto awansował do nokautu?

Poznaliśmy ostatnich uczestników, którzy pojawią się w nokaucie "The Voice of Poland". Trzeci odcinek bitew wzbudził sporo emocji. Wyjątkowo trudne decyzje podjąć musiał m.in. Michał Szpak.

Weronika Szymańska i Krystian Ochman podczas bitwy w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

Wiadomości Swiernalis i Michał Szpak z mocnym przesłaniem dla strajku kobiet. "Polska jest kobietą"

Obecny etap "The Voice of Poland" - bitwy - to jeden z najciekawszych momentów talent show TVP. Podczas niego trenerzy zestawiają swoich podopiecznych w duety i tria. Uczestnicy rywalizują o względy jurora, który do nokautu może zabrać tylko jednego śpiewającego. Inni trenerzy mogą zdecydować się na kradzieże, których mogą dokonywać w tej edycji bez limitu. Do następnej fazy show przejdzie jednak tylko jeden skradziony uczestnik.

Reklama

Na gorących krzesłach po poprzednich bitwach zasiedli: Paweł Sznajder (skradziony przez Tomsona i Barona), Przemysław Pajdak (uratowana przez Michała Szpaka), Magda Ćwiertnia (wybrana przez Urszulę Dudziak) oraz Maciej Wójcikowski (skradziona przez Edytę Górniak).

W pierwszej bitwie, którą zobaczyli widzowie, zmierzyli się Mateusz Wojtkowski i Tomasz Besser z drużyny Tomsona i Barona. Trenerzy wybrali dla nich utwór Bon Jovi "Livin' On A Prayer" ( sprawdź! ). Uczestnicy stworzyli dobre widowisko, które podobało się trenerom. "Ten utwór jest jak żywioł i wy też byliście jak żywioł" - stwierdził Michał Szpak. "Zrobiliście to, co mieliście tutaj zrobić. Bałem się, bo było niewiele od potknięcia. Ale wiemy o tym tylko my, wy i Jon Bon Jovi" - przyznał Tomson. Ostatecznie zwycięzcą pojedynku okazał się Mateusz Wojtkowski.

Marta Bielawska i Michał Cywiński stworzyli duet w ekipie Edyty Górniak. Trenerka wybrała dla nich piosenkę Mroza "Nic do stracenia" ( posłuchaj! ). Początkowo uczestnicy nie radzili sobie z utworem, co martwiło Górniak. Zdania na temat występu były mocno podzielone. Mieszane uczucia miał m.in. Baron. "Oboje jesteście wspaniali. Uwierzyłam wam, że cieszycie się tą chwilą" - mówiła Górniak i do kolejnego etapu wzięła Bielawską, co jednak wzbudziło sporo kontrowersji. Sam Cywiński stwierdził, że to on powinien przejść dalej.



Trenerzy 11. edycji "The Voice of Poland" 1 / 11 Skład trenerów w komplecie: Edyta Górniak, Michał Szpak, Urszula Dudziak, Baron i Tomson Źródło: AKPA udostępnij

Michał Szpak do pierwszego boju wieczoru wysłał Weronikę Szymańską i Krystiana Ochmana. Trener wybrał dla nich numer Billie Eilish "Lovely" ( posłuchaj! ). Wszyscy oglądający występ duetu byli zachwyceni tym, co zobaczyli, a prowadzący Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski zaniemówili. "Było to tak poruszające, że właściwie nie chciałabym psuć i mówić czegoś banalnego. Wasze barwy głosu są obłędne. Pierwszy raz w programie zapomniałam, gdzie jestem. Uważam, że wybór jest niemożliwy" - powiedziała oczarowana Edyta Górniak. "To był dla mnie pierwszy wykon w jedenastej edycji, który wywołał dreszcze" - wyznał Michał Szpak, który miał potężne problemy, aby zdecydować się, kogo wybrać. "Nie wiem, co mam powiedzieć" - kontynuował i ostatecznie postawił na Krystiana Ochmana. Weronikę Szymańską ukradli natomiast Tomson i Baron. Z programem pożegnał się więc Paweł Sznajder.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Weronika Szymańska i Krystian Ochman w "The Voice of Poland" TVP

W ekipie Urszuli Dudziak zmierzyli się Michał Matuszewski z Michał Bober. Uczestnicy otrzymali utwór Andrzeja Zauchy "Bądź moim natchnieniem" ( posłuchaj! ). "Siła kultury osobistej, siła głosu" - mówił Tomson. "Byliście niesamowici" - stwierdził Baron. Urszula Dudziak do dalszego etapu zabrała Michała Matuszewskiego. Po Bobra zgłosili się panowie z Afromental oraz Edyta Górniak. Uczestnik postawił na Tomsona i Barona, co sprawiło, że dopiero co skradziona Weronika Szymańska również pożegnała się z show.



Angelika Kiepura i Anna Serafińska stworzyły ostatnią parę w bitwach w drużynie Edyty Górniak. Trenerka wybrała dla nich piosenkę Tiny Turner "We Don’t Need Another Hero". "To było super smaczne. Nawet nie wiedziałem, że mam na tę piosenkę smaka" - mówił Baron. "Wspaniałe głosy" - dodała Dudziak. Edyta Górniak do nokautu zabrała Anna Serafińska.



Wideo Michał Bober vs. Michał Matuszewski - "Bądź moim natchnieniem" - Bitwy - The Voice of Poland 11

Ostatnia bitwa w drużynie Michała Szpaka to duet Mikołaj Macioszczyk - Anna Malek. Uczestnicy zmierzyli się z piosenkę "Cry To Me" Solomona Burke’a. "Coś takiego rzadko się zdarza. To jest najpiękniejsza modlitwa, aby ten świat był piękny, żeby wszyscy się kochali" - mówiła rozemocjonowana Urszula Dudziak. Baron natomiast namawiał duet na nagrania wspólnego utworu w niedalekiej przyszłości. "Odebraliście mi głos. To, co zrobiliście dziś było na światowym poziomie" - mówił przejęty Szpak, który nie potrafił podjąć decyzji. Pomogła mu jednak Dudziak, który wcisnęła kradzież. Szpak wybrał więc Macioszczyka, a Malek trafiła do ekipy Dudziak. Program opuściła Magda Ćwiertnia.

Wideo Mikołaj Macioszczyk vs. Anna Malek - "Cry To Me" - Bitwy - The Voice of Poland 11

Do ostatniej bitwy Urszula Dudziak oddelegowała Roberta Wojciechowskiego i Jędrzeja Skibę. Duet otrzymał do wykonania piosenkę Jamesa Baya "Let It Go". "To było przyjazne, ciepłe i miłe dla uszu" - przyznała Edyta Górniak. Dudziak postawiła na Skibę.

Etap zakończył występ Violetty Dzigman i Natalia Szczypuły. Tomson i Baron wybrali dla nich utwór "It's A Man's Man's Man's World" Alicii Keys. "Nie wiem, czy autor tej kompozycji poznałby swój utwór, ale wokalistki z was takie, że szacun" - mówiła Edyta Górniak. "Idziecie jak burza" - dodała Dudziak. Tomson i Baron postawili na Natalię Szczypułę.