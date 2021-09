W 12. edycji "The Voice of Poland" możemy zobaczyć mocno zmieniony skład trenerów. Z programem pożegnali się Michał Szpak, Edyta Górniak i Urszula Dudziak, a na ich miejsce pojawili się Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i Sylwia Grzeszczak. Skład uzupełniają Baron i Tomson z grupy Afromental, którzy oceniają uczestników od drugiej edycji (z przerwą na dziewiątą serię).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Voice of Poland": Marek Piekarczyk szokuje TVP

Dla Piekarczyka i Steczkowskiej jest to powrót do show TVP2 - pierwszy zasiadał w czerwonym fotelu od drugiej do piątej edycji, a wokalistka pojawiła się w drugiej, czwartej i piątej odsłonie.

Reklama

"The Voice of Poland": Kim jest Julia Stolpe?

W sobotnim odcinku castingowym jedną z uczestniczek będzie Julia Stolpe. Fragment jej występu można zobaczyć w zwiastunie odcinka.

Wideo Zwiastun: Przesłuchania w ciemno, odc. 7-8 - The Voice of Poland 12

Mieszkająca obecnie w Poznaniu wokalistka pochodzi z Kościana. Ukończyła studia na kierunku edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo - wychowawczą. Jest absolwentka Policealnego Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w Poznaniu na kierunku aktor, piosenkarz scen muzycznych.

W marcu tego roku Julia Stolpe wzięła udział w programie "Szansa na sukces" z piosenkami właśnie Czesława Niemena. Wykonała wówczas utwór "Płonąca stodoła", ale program wygrał Tomasz Bulzak.

Instagram Post

Wokalistka od września 2006 roku związana jest z chrześcijańskim zespołem rockowym Pinokio Brothers. Współpracuje także z grupą Lumen, Poznańską Orkiestrą Rozrywkową, Smart Big Band i Orkiestrą Bardabusz.

Jako nauczycielka śpiewu przygotowywała uczestników konkursów telewizyjnych "X Factor", "Must Be The Music" czy "Mam talent". Teraz sama zdecydowała się wziąć udział w programie tego typu.

Instagram Post

"Uczę tego co nosi poważnie brzmiącą nazwę 'emisja głosu', prawidłowej techniki śpiewu, prawidłowego oddechu, dykcji i intonacji ale także kształcę słuch oraz uczę moich uczniów interpretacji piosenki. Są oni przygotowywani również do pracy z mikrofonem oraz do śpiewania w zespole" - mówi o sobie Julia Stolpe.

"The Voice of Poland" - kiedy nowy odcinek?

Żeby obejrzeć cały występ Julii Stolpe i innych kandydatów trzeba uzbroić się w cierpliwość - emisja kolejnego odcinka programu rozpocznie się w sobotę o 20:00. Nagrodą w programie jest kontrakt płytowy, tytuł "najlepszego głosu w Polsce" oraz 50 tysięcy złotych.



"The Voice of Poland": trenerzy 12. edycji programu 1 / 7 Już po raz dwunasty najbardziej charyzmatyczni i utalentowani uczestnicy wybrani podczas precastingów, zmierzą się na muzycznej scenie "The Voice of Poland" podczas Przesłuchań w Ciemno, Bitew, Nokautu oraz odcinków Live, które zakończy Wielki Finał. Źródło: AKPA Autor: Michal Baranowski udostępnij