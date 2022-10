Końcówka nokautu w "The Voice of Poland" z udziałem członków Afromental przyniosła mnóstwo emocji. Po występie Aelin Tomson z Baronem musieli wyrzucić kogoś kosztem świetnie śpiewającej Ukrainki. Rozważali wyrzucenie z show Agaty Góreckiej-Lipińskiej i Evegena Pelteka.

"Agata, bez względu czy są bębny, czy ich nie ma, jesteś groovem. Masz tak stylowe śpiewanie, absolutnie jesteś dla mnie zapamiętywalna i śpiewasz świetnie" - komentował Baron

"Żenia, wierzę w ciebie. To byłaby wielka strata dla programu, gdybyś odpadł" - dodał Baron. "Aczkolwiek troszkę przyfałszowywałeś dzisiaj, ale mamy nadzieję, że to jest mniejsze skupienie i problem z odsłuchem, a nie coś, co będzie się powtarzać" - wyjaśniał Tomson.

Widzowie ostro komentują posunięcia Tomsona i Barona

Po tej argumentacji trenerzy odesłali do domu Agatę Górecką-Lipińską. Taka decyzja nie spodobała się widzom, którzy byli oburzeni, że Evgen śpiewa dalej kosztem Agaty.



"Wyrzuciliście najlepszy głos, jaki mieliście", "Jestem mega zdziwiony że Agata odpadła, naprawdę zasługiwała żeby przejść dalej, niestety chłopaki, ale macie bardzo słabiutką drużynę, też mi się zdaje, że nie wygracie w tyk roku" - można było przeczytać w mediach społecznościowych po odpadnięciu Agaty Góreckiej-Lipińskiej.

Agata Górecka-Lipińska komentuje wyeliminowanie jej w "The Voice of Poland"

Krótko po zakończeniu programu uczestniczka skomentowała swój udział w talent show TVP.

"Niestety odpadłam. Jest mi przykro, jak ma nie być, ale cieszę się, że miałam szansę wziąć udział w tym programie. Teraz jestem gotowa do działania, nagram sobie coś fajnego dla was. Publiczność przyjęła mnie mega ciepło, więc mam nadzieję, że wy też to zrobicie" - mówiła.

Górecka-Lipińska wypowiedziała się też w sprawie obecnego składu Tomsona i Barona.

"Trzymam za nich kciuki. To są odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu. Po prostu. Tak musiało być" - podsumowała. Dodała tez, że zachęca każdego, kto waha się, do udziału w programie, aby zobaczyć, jak wygląda od kuchni i aby znaleźć "bratnie dusze".