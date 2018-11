Piotr Cugowski po ćwierćfinale "The Voice of Poland": Wybór był słuszny

Piotr Cugowski skomentował wyniki pierwszego odcinka na żywo w dziewiątej edycji "The Voice of Poland". Trener zdradził też, dlaczego zabrał do półfinału Dianę Ciecierską.

Piotr Cugowski zabrał do półfinału Dianę Ciecierską /Artur Zawadzki / Reporter

Przypomnijmy, że w drużynie Piotra Cugowskiego o półfinał rywalizowali: Maksymilian Kwapień (Maanam - "Nie rób tyle hałasu"), Mario Szaban (Raz Dwa Trzy - "W wielkim mieście"), Diana Ciecierska (AC/DC - "You Shook Me All Night Long") oraz Ola Smerechańska (Pink - "Try").



"The Voice of Poland 9" Ćwierćfinał - drużyna Piotra Cugowskiego 1 11 Piotr Cugowski z drużyną Autor zdjęcia: Dariusz Gałązka Źródło: AKPA 11

Reklama

Decyzją widzów do kolejnego odcinka przeszedł Maksymilian Kwapień, natomiast Cugowski zdecydował się dać szansę Dianie Ciecierskiej. Trener tym samym sprawił, że z programem pożegnał się Mario Szaban, jeden z faworytów do wygrania programu.

W rozmowie z Interią Cugowski skomentował wyniki głosowania oraz swój wybór:

- Ludzie w swoim osądzie są bardziej obiektywni ode mnie, nie są emocjonalnie związani z każdym z uczestników. Wiadomo, że nie mogły przejść cztery osoby. Każdy był znakomity, ale przy występach Diany i Maksa pojawiły się ciarki. Wybór był słuszny - komentował.

Półfinał "The Voice of Poland" zaplanowany został na 24 listopada. Cugowski natychmiast zapowiedział ciężką pracę.

- W poniedziałek i wtorek pracujemy na warsztatach, będziemy szlifować materiał na kolejną sobotę - dodał.