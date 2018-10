Nicole Kulesza i Kamila Kamocka śpiewają Hoziera w "The Voice of Poland"

Drugi odcinek bitew "The Voice of Poland" zapowiada się wyjątkowo intrygująco. Jedną z par stworzą Kamila Kamocka i Nicole Kulesza. Kto przejdzie dalej?

Kamila Kamocka i Nicole Kulesza na scenie "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP

Nicole Kulesza podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę Duy Lipy "New Rules" i szybko zdobyła uznanie wszystkich trenerów. O dziewczynę szczególnie mocno walczył Grzegorz Hyży, natomiast Patrycja Markowska chciała dowiedzieć się, czy uczestniczka ma własny repertuar.



Gdy odpowiedź była twierdząca, trenerzy poprosili dziewczynę o wykonanie swojej piosenki. "Co się śni niewidomym", bo tak nazywał się utwór, sprawił, że trenerzy na chwilę zaniemówili, a Michał Szpak był bliski łez.

"Nie mam wątpliwości, że razem możemy dojść do finału" - chwalił uczestniczkę Piotr Cugowski, jednak Kulesza zdecydowała się dalej współpracować z Hyżym.

Wideo Kamila Kamocka - "Wrecking Ball" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 9

Kamila Kamocka, aktorka teatru "Trzcina", podczas przesłuchań wykonała piosenkę "Wrecking Ball" Miley Cyrus, w ostatniej chwili przekonując do siebie Michała Szpaka i Grzegorza Hyżego.

"Jak śpiewasz, to słychać, że inspirujesz się wielkimi głosami kobiecymi" - skomentował Szpak.



"Cieszę się, że zdecydowałaś się wykonać tę piosenkę tylko przy akompaniamencie pianina, bo uwydatniło to twoje walory wokalne. Ukazało też twoje podejście do tej piosenki" - mówił Hyży, do którego trafiła właśnie Kamila.



Podczas bitew Grzegorz Hyży wybrał dla uczestniczek piosenkę Hoziera "Take Me To Church". Która dziewczyna poradzi sobie lepiej i przekona trenera do siebie? Dowiemy się już w 20 października o 20:05.

